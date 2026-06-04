El impacto global y el arrastre mediático de Cristiano Ronaldo continúan desafiando cualquier lógica comercial en la industria del deporte. En las últimas horas de este miércoles, las plataformas de boletería de la Copa del Mundo 2026 reportaron que la selección de Portugal se ha convertido oficialmente en una de las primeras federaciones en agotar la totalidad de las entradas asignadas para sus tres partidos de la fase de grupos, consolidándose como el equipo más cotizado y demandado en lo que va del torneo.
La locura desatada en los sistemas de venta no ha tomado por sorpresa a los analistas, quienes proyectaban que la posibilidad de presenciar el último baile mundialista de CR7 generaría un fenómeno de taquilla sin precedentes históricos.
El imán de taquilla de la cita mundialista
El fanático del balompié está consciente de que se encuentra ante los capítulos finales de una era irrepetible. Ver al veterano capitán de 41 años comandar la ofensiva de una talentosa generación lusa ha provocado que aficionados de todas partes del globo terráqueo, especialmente de la amplia comunidad hispana y mexicana en Norteamérica, adquieran los boletos sin importar los costos, convirtiendo cada sede donde se plante la escuadra europea en un lleno garantizado.
Las reacciones en las secciones de comentarios de las principales cuentas informativas mexicanas como El Heraldo Deportes reflejan la magnitud del fenómeno, con fanáticos rindiéndose ante el “Efecto Ronaldo” con el clásico grito de guerra “Siuuuuu” y catalogando al luso como el “GOAT” (el mejor de todos los tiempos).
Incluso, la locura por el delantero portugués ha trascendido las entradas de los estadios, reportándose un desabasto masivo en las tiendas deportivas oficiales debido a la alta velocidad con la que se están vendiendo las camisetas de la selección lusa con el mítico dorsal número 7. Portugal arranca con el pie derecho en las gradas, demostrando que antes de rodar el balón, el “Bicho” ya ganó su primer partido del Mundial.