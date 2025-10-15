El 11 confirmado de Argentina para la semifinal del Mundial Sub 20: Placente presenta la formación para enfrentar a Colombia sub 20 La Selección Argentina Sub 20 buscará este miércoles meterse en la gran final del Mundial que se disputa en Chile.

Después de casi dos décadas, Argentina aspira a otra final.

Este miércoles, la Selección Argentina Sub 20 se enfrenta a Colombia en las semifinales del Mundial juvenil en Chile. Este partido, programado para las 20:00 (hora argentina), presenta una oportunidad clave, pues el equipo no ha llegado a esta etapa desde 2007, cuando Sergio Agüero y su generación ganaron el título mundial.

El equipo de Diego Placente ha mostrado un camino sólido. En los cuartos de final, Argentina venció a México 2-0, con goles de Gianluca Prestianni y Alejo Sarco, exhibiendo una madurez táctica y una ofensiva notable. Ahora, se medirán a Colombia, que eliminó a Brasil en un partido intenso y que se espera sea un gran encuentro del torneo.

Placente enfrenta dificultades por las bajas.

La victoria sobre México trajo consigo dos bajas importantes que requieren ajustes técnicos. Maher Carrizo, delantero de Vélez, recibió su segunda tarjeta amarilla y debe cumplir una fecha de suspensión, siendo reemplazado por Mateo Silvetti en el extremo derecho del ataque.

Otra ausencia clave es la del defensor de Estudiantes de La Plata, Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla en el primer tiempo contra México. Juan Manuel Villalba, quien ya jugó minutos antes, lo sustituirá, manteniendo el orden en la defensa.

Además, Álvaro Montoro sufrió una fractura de clavícula en el cruce contra Nigeria en octavos. Gianluca Prestianni, consolidado en el mediocampo, seguirá ocupando su lugar tras su actuación en partidos recientes.

Así jugará Argentina contra Colombia

Con estos cambios, Diego Placente mantendrá su esquema ofensivo de 4-3-3, priorizando la posesión y la presión alta.

El once confirmado de la Selección Argentina Sub 20 será:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

El anhelo de volver a la cima mundial

Diego Placente ha logrado consolidar un grupo joven, talentoso y disciplinado que combina intensidad y técnica. Con jugadores que ya destacan en el fútbol argentino, la Sub 20 busca repetir el éxito de las camadas de José Pékerman y Hugo Tocalli.

Si avanza, Argentina jugará la final del Mundial Sub 20 el sábado contra el ganador del otro cruce. La esperanza sigue viva y el país sueña con ver a sus jóvenes promesas levantar un trofeo que no se obtiene desde hace casi dos décadas.