Abierto Británico cambiaría su horario si Inglaterra llega a la Final La R&A contempla adelantar de emergencia el cierre de la ronda final en Royal Birkdale el domingo 19 de julio. El objetivo es evitar que el partido por la corona en Nueva York opaque la entrega de la Claret Jug.

La fisonomía de las programaciones deportivas internacionales ha entrado en un estado de alerta máxima debido al vibrante desempeño que viene firmando el bando británico en los rectángulos norteamericanos. En la jornada de este jueves 9 de julio, un reporte exclusivo del prestigioso diario London Times sacudió los despachos organizativos de la R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) al desvelar que los comités ejecutivos se verán obligados a reconfigurar las planillas de horarios del 154.º Abierto Británico de Golf (The Open Championship), certamen que se disputará en los icónicos acantilados de Royal Birkdale.

La problemática perimetral radica en una coincidencia de calendario de proporciones épicas: la ronda definitiva del cuarto Major de la temporada de golf y el partido final por la corona de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 están agendados de forma exacta para el próximo domingo 19 de julio. Si los Tres Leones consiguen avanzar en las pizarras eliminatorias del verano, el país entero se paralizará de forma proactiva, eclipsando por completo cualquier otra transmisión de vanguardia en el territorio europeo.

Las planillas del cambio y el fantasma del Playoff

Bajo el esquema logístico habitual de la R&A, el emparejamiento estelar del domingo en el Abierto Británico inicia su andadura en el tee del hoyo 1 aproximadamente a las 2:30 de la tarde (hora local del Reino Unido). Siguiendo esa fisonomía lineal, la ceremonia de coronación sobre el green del hoyo 18 concluye en las postrimerías de la tarde, dejando un margen de maniobra prácticamente nulo para que los millones de fanáticos evacúen el campo de Southport y encuentren un búnker de transmisión para presenciar el pitazo inicial del Mundial, pautado para arrancar a las 8:00 de la noche en el MetLife Stadium de Nueva York (3:00 p. m. hora de la República Dominicana).

“Los oficiales de la R&A considerarán un final más temprano de lo normal para la ronda del domingo en Royal Birkdale si Inglaterra está disputando la final de la Copa del Mundo. El horario tradicional dejaría muy poco tiempo para que los aficionados encuentren un lugar adecuado para ver el fútbol. El potencial de un colapso en las transmisiones se incrementará de forma alarmante si el campeonato de golf se ve obligado a extenderse a una ronda de Playoff de desempate”, detalló el comunicado oficial compartido por el Sports Business Journal.

La aduana de Erling Haaland dictará sentencia

A pesar de que las planillas de contingencia ya reposan sobre el despacho de los directivos del golf, el propio comité ha enfatizado que cualquier alteración en los relojes de Royal Birkdale resultará totalmente innecesaria si la escuadra británica sufre un descalabro en el corto plazo. El destino de los horarios televisivos se definirá este próximo sábado 11 de julio a las 5:00 de la tarde (hora dominicana), instante en que la Selección de Inglaterra saltará al rectángulo verde de los cuartos de final para encarar un compromiso volcánico frente a la Selección de Noruega, escuadra comandada por el intratable ariete Erling Haaland.

Mientras el búnker de los Nacionales de Washington celebra el poder quisqueyano con los 20 jonrones de Luis García Jr. y la fanaticada local cuenta las horas para el debut del base Jean Montero con el Olympiacos en Grecia, las pizarras del deporte europeo aguardan el resultado del fin de semana, sabiendo que las piernas de Harry Kane y Jude Bellingham tienen la potestad de obligar al deporte de los caballeros a ceder sus turnos de gala en favor de la pasión de las multitudes.