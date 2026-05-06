El Arsenal está en la final de la Champions League 2026. Para entender la magnitud de ese logro, basta con revisar su historia: los Gunners son uno de los clubes más laureados del fútbol inglés, con 48 títulos en su palmarés, pero la Copa de Europa — el trofeo más codiciado del continente — nunca ha llegado a sus vitrinas. El 30 de mayo en Budapest es la oportunidad de cambiar eso.

Un club histórico, pero con una deuda pendiente

El Arsenal es el tercer club más ganador de la liga inglesa con 13 títulos, solo por detrás del Manchester United (20) y el Liverpool (19). Es también el máximo ganador de la FA Cup con 14 conquistas — dos más que el Manchester United. Y acumula 17 Community Shields, solo superado por el United.

Pero en Europa, el historial es modesto para un club de su tamaño. Solo dos títulos internacionales en toda su historia:

Copa de Ferias 1970 — el primer título europeo, ante el Anderlecht belga

— el primer título europeo, ante el Anderlecht belga Recopa de Europa 1994 — el último título internacional, con un 1-0 al Parma en Copenhague gracias a un gol de Alan Smith

La Champions League nunca llegó. Y la única final que disputaron fue en 2006, cuando cayeron ante el Barcelona en París. Veinte años después, Budapest es la segunda oportunidad.

El palmarés completo del Arsenal

| Torneo | Títulos |

| FA Cup | 14 |

| Community Shield | 17 |

| Premier League | 13 |

| Carabao Cup | 2 |

| Copa de Ferias | 1 |

| Recopa de Europa | 1 |

| Total | 48 |

Los Invencibles: la temporada que los inmortalizó

De todos los títulos del Arsenal, hay uno que trasciende el trofeo en sí: la Premier League 2003-2004. Ese año, el equipo dirigido por Arsène Wenger ganó la liga sin perder un solo partido en 38 jornadas — una hazaña que no se había logrado antes en la era moderna del fútbol inglés y que probablemente no se repita.

Aquel equipo de Los Invencibles, con Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires y compañía, es considerado uno de los mejores de la historia del fútbol europeo. Pero ni siquiera ese equipo pudo ganar la Champions.

Más de 20 años sin título de liga

Otro dato que contextualiza la sed de gloria del Arsenal: llevan más de 20 años sin ganar la Premier League. Su último título fue precisamente el de los Invencibles en 2004. Es la peor racha del club desde su último ascenso a Primera División en 1915.

Este año, sin embargo, el Arsenal también está en la pelea por la liga — con el Manchester City tropezando, los Gunners tienen opciones reales de terminar la temporada con un doblete histórico: Premier League y Champions League en el mismo año.

Budapest: la noche que puede reescribir la historia

El 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, el Arsenal enfrentará al PSG — campeón defensor — en busca de su primer título de la Champions League. Una final que tiene todos los ingredientes para ser memorable:

El Arsenal, buscando su primer título europeo máximo en 130 años de historia

en 130 años de historia El PSG, buscando su segundo título consecutivo de Champions

de Champions Mikel Arteta , el técnico que podría convertirse en leyenda definitiva del club

, el técnico que podría convertirse en leyenda definitiva del club Un equipo que lleva 13 partidos invicto en esta Champions y que no ha perdido en todo el torneo

48 títulos en la vitrina. Pero el más grande de todos todavía no está. Budapest puede cambiar eso.