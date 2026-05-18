La temporada 2025-26 del FC Barcelona ha sido histórica en todos los sentidos. Campeones de LaLiga, récords rotos y una identidad de juego que ha enamorado a la afición. Solo queda un capítulo por escribir — y se escribirá el sábado 23 de mayo en el Estadio de Mestalla, ante el Valencia.

El último partido: Barcelona vs. Valencia

| Dato | Detalle |

| Partido | Valencia vs. FC Barcelona |

| Fecha | Sábado 23 de mayo de 2026 |

| Estadio | Mestalla, Valencia |

| Hora (ET / USA) | 15:00 horas |

| Hora (México) | 13:00 horas |

| Hora (España) | 20:00 horas |

El estado del equipo: 94 puntos y un récord histórico

El Barcelona llegó a la jornada 38 — la penúltima — con una victoria sobre el Real Betis por 3-1 en el Camp Nou. Raphinha fue el gran protagonista con un doblete, y Joao Cancelo cerró el marcador. El resultado llevó al equipo a 94 puntos en la tabla.

Pero el número que más impresiona no es ese. En esta temporada, el Barcelona se convirtió en el primer equipo en la historia de LaLiga en ganar sus 19 partidos de local — todos los que disputó en casa. En ese periplo histórico registró 57 goles a favor y apenas 10 en contra.

Un récord que nadie había logrado en más de 90 años de historia de la competición.

¿Por qué ya no pueden llegar a los 100 puntos?

La única mancha en una temporada casi perfecta fue la derrota sorpresiva ante el Deportivo Alavés el pasado 13 de mayo. Ese tropiezo eliminó las posibilidades del Barcelona de alcanzar los 100 puntos — una barrera histórica que habría coronado una temporada perfecta.

Con 94 puntos y un partido restante, el máximo que pueden alcanzar es 97 — igualmente extraordinario, pero sin el redondeo histórico del centenar.

La despedida de Lewandowski

El partido ante el Betis también tuvo un sabor agridulce. El duelo sirvió como despedida de Robert Lewandowski ante su afición en el Camp Nou. El delantero polaco no continuará en el Barcelona la próxima temporada.

En su paso por el club azulgrana, Lewandowski anotó 119 goles — una cifra extraordinaria que podría aumentar con un tanto en Mestalla. Si marca ante el Valencia, cerrará su etapa en el Barça con un número redondo que lo consolida como uno de los grandes delanteros de la historia del club.

El historial reciente ante el Valencia: 9 victorias en 10 partidos

Los números favorecen ampliamente al Barcelona de cara al cierre. En sus 10 enfrentamientos más recientes ante el Valencia, los blaugranas acumulan 9 victorias y 1 empate — sin derrotas. Una estadística que apunta a un cierre de temporada con victoria.

El resumen de una temporada histórica

| Logro | Detalle |

| Campeón de LaLiga | Segunda Liga consecutiva |

| 5 títulos en 2 temporadas | Con Hansi Flick |

| 19/19 victorias como local | Récord histórico en LaLiga |

| 57 goles en casa | Solo 10 en contra |

|94 puntos | A falta de 1 partido |

| Lewandowski se despide | 119 goles con el club |

El Barcelona de Flick cierra una temporada que quedará en los libros de historia. Solo falta el último capítulo en Mestalla.