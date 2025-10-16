El camino de Argentina hasta la final del Mundial Sub-20: así llegó la Albiceleste a la gran definición ante Marruecos Con paso firme y un juego convincente, la Selección Argentina Sub-20 dirigida por Diego Placente superó cada instancia del Mundial de Chile 2025 y se metió en la final ante Marruecos.

La Selección Argentina Sub-20 vuelve a estar en una final mundial después de casi dos décadas. El equipo conducido por Diego Placente se abrió paso en Chile 2025 con actuaciones sólidas, un fútbol equilibrado entre talento y sacrificio, y una generación que devolvió la ilusión en el semillero nacional. Dejó en el camino a potencias tradicionales y llega con el envión anímico de un conjunto que no se conforma: busca su séptima estrella en la categoría.

Un arranque demoledor en la fase de grupos

Argentina compartió el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia, y desde el primer encuentro mostró su poderío ofensivo. En el debut, venció 3-1 a Cuba, dejando en claro la jerarquía técnica de sus mediocampistas y la contundencia de su delantera. En la segunda fecha, confirmó su dominio con una goleada 4-1 sobre Australia, asegurando así su clasificación a los octavos de final con una fecha de anticipación.

El cierre del grupo fue con una victoria 1-0 ante Italia, en un duelo que exigió al máximo a la defensa albiceleste y consolidó la figura del arquero Santino Barbi. Con tres triunfos en tres partidos, nueve puntos y un saldo de ocho goles a favor, el equipo de Placente se quedó con el primer puesto del grupo y avanzó como uno de los grandes candidatos al título.

Octavos de final: autoridad ante Nigeria

En la primera fase eliminatoria, Argentina se midió con Nigeria, rival siempre peligroso en la categoría. Con un planteo inteligente y un dominio casi absoluto del juego, la Albiceleste se impuso 4-0, en lo que fue una demostración de superioridad táctica y precisión ofensiva.

Ese encuentro marcó además la aparición estelar de Alejo Sarco, quien firmó un doblete y se consolidó como una de las figuras del torneo. Con este triunfo, el conjunto argentino ratificó su jerarquía y selló su pase a los cuartos de final sin mayores sobresaltos.

Cuartos de final: revancha ante México

En la siguiente instancia, el rival fue México, un clásico continental cargado de historia y emociones. Argentina se mostró sólida desde el primer minuto, imponiendo su ritmo y aprovechando los espacios que dejó el conjunto azteca. El resultado final fue 2-0, con goles de Gianluca Prestianni y Mateo Silvetti, que colocaron a la Selección entre los cuatro mejores del mundo después de 18 años.

El duelo también dejó una muestra de madurez del plantel juvenil: pese a las bajas por lesión y suspensión, el equipo no perdió su identidad y logró neutralizar las virtudes de su adversario.

Semifinal: triunfo ajustado ante Colombia y pase a la gran final

La semifinal frente a Colombia fue la más exigente del certamen. El equipo cafetero llegaba en gran forma, pero Argentina impuso su oficio en un duelo cerrado y de gran intensidad. Con gol de Mateo Silvetti, los dirigidos por Placente se impusieron 1-0 y aseguraron su boleto a la final del Mundial Sub-20 de Chile.

Más allá del resultado, la Albiceleste mostró su madurez colectiva, resistiendo los momentos de presión y gestionando el partido con equilibrio. La defensa, comandada por Tobías Ramírez y Tomás Pérez, fue clave para mantener el arco en cero y sostener el sueño del título.

🏆 #U20WC "Este grupo deja todo por la camiseta, es puro huevo y corazón" 📝https://t.co/eLPyHM9cOU pic.twitter.com/zw0DiRZbVT — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2025

Camino perfecto rumbo a la gloria

Argentina llega a la final con un registro impecable: seis victorias en seis partidos, 15 goles a favor y apenas dos en contra. El equipo ha mantenido una notable solidez defensiva y una gran efectividad en ataque, respaldada por el talento de sus jóvenes figuras.

Ahora, la Albiceleste enfrentará a Marruecos en la final del domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Será un choque entre historia y revelación, entre la potencia más ganadora del certamen y la gran sorpresa africana.

El sueño de un nuevo campeonato está a un paso, y Argentina quiere escribir otra página dorada en la historia de su fútbol juvenil.