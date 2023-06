El chef Salt Bae habló sobre su desubicada irrupción en los festejos de Qatar 2022: “Nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo” El cocinero turco quedó en el centro de las críticas después del triunfo de la selección Argentina ante Francia

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de la coronación de la Argentina en el Mundial de Qatar, en las redes sociales circularon varias imágenes de los festejos en el campo de juego del Lusail Stadium en donde se veía al chef Salt Bae intentando acaparar el trofeo que los futbolistas acababan de ganar. Después de la ola de críticas que cayó sobre él y de que la propia FIFA interviniera, el empresario turco rompió el silencio.

En una nota publicada por el The Times, el chef se refirió por primera vez a lo ocurrido en las celebraciones en las que agarró la copa y buscó tomarse fotografías mientras los jugadores de la selección argentina intentaban disfrutar del momento

Fue una combinación de mi amor por Argentina y mi emoción. Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos (jugadores del seleccionado) han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial. No puedo hacer nada sobre la razón por la que estaba allí, pero nunca, nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo. Había dos mil millones de personas viendo la Copa del Mundo… ¿Cuántas personas están hablando de mí? Cinco mil millones. El mundo entero”, sostuvo.

El chef no hizo ninguna autocrítica sobre su actitud, sobre todo después de que en los videos virales se viera cómo toma el trofeo por la fuerza y cuando estaba en poder de jugadores como Lisandro Martínez o Cristian Romero, quienes -por educación- terminaron cediendo ante su presión.

“Yo no entré a la cancha con fines publicitarios. Solo me apetecía. Entonces fue un poco una sorpresa. Había al menos otras mil personas en el campo, pero cuando muestran el video, se dan cuenta de que solo era yo. Nunca, nunca quise eclipsar nada. No me gustó la atención. No pateé a nadie, ni robé nada”, insistió.

La propia FIFA había anticipado que investigaría lo ocurrido en el estadio de Lusail porque se habían detectado muchas personas en el campo de juego luego de la premiación de la Argentina. Hasta el momento, no se informó una sanción oficial contra el chef turco, aunque en aquel momento se especulaba con su prohibición en el Mundial 2026.

El castigo que se conoció por ahora fue impuesto desde los Estados Unidos porque en diciembre pasado se informó que no se le permitiría ingresar a los partidos durante el US Open Cup 2023, certamen que disputan equipos de la MLS y de otras ligas menores de la nación norteamericana.

Nusret Gokce, más conocido como Salt Bae, es propietario de una cadena de restaurantes de lujo especializado en carnes asadas y saltó a la fama en 2017 después de que su técnica para preparar y sazonar se hicieran virales. En 2018 trascendió una visita de Diego Armando Maradona a la sucursal en Dubai y Bae le cedió al recordado Diez el rito de echar la sal sobre el plato. Otros futbolistas actuales y figuras de otras épocas también degustaron sus carnes como Lionel Messi, quien visitó la sucursal en Doha.

El chef fue un invitado especial de FIFA con acceso VIP durante la Copa del Mundo, pero no estaba habilitado para meterse en el campo de juego y festejar como si fuese un integrante de la delegación campeona del mundo ni tampoco es un familiar o allegado que haya tenido el acceso pertinente.