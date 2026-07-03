Como funciona el chip en el balón que eliminó a Croacia Un sensor imperceptible dentro del balón oficial detectó un roce de cabello que invalidó el gol del empate croata en el minuto 97, clasificando a Portugal en la decisión más cruel y milimétrica en la historia de los Mundiales.

El fútbol moderno ha cruzado una frontera de la que no hay retorno, y la Copa del Mundo 2026 acaba de ser testigo de su decisión más divisiva. La eliminación de Croacia a manos de Portugal (2-1) en los dieciseisavos de final no se debió a una genialidad táctica de Roberto Martínez ni a un fallo grosero de la terna arbitral; se debió a un gráfico con forma de latido de corazón generado por un microchip oculto dentro del esférico.

Cuando Josko Gvardiol mandó el balón al fondo de la red en el último suspiro del tiempo añadido, desatando la euforia balcánica por un empate que forzaba la prórroga, nadie en el estadio ni en la transmisión de televisión sospechaba lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, el sistema de fuera de juego semiautomatizado de la FIFA alertó al cuerpo arbitral sobre una anomalía invisible para el ojo humano.

La clave de la polémica radica en el balón oficial del torneo, el adidas Trionda, que alberga en su interior la tecnología Connected Ball. Este dispositivo cuenta con un sensor de movimiento de alta precisión que captura datos a una velocidad de 500 veces por segundo. Al trabajar en conjunto con las cámaras de rastreo óptico del estadio, el chip determinó que el delantero croata Igor Matanovic —quien se encontraba en posición adelantada— llegó a rozar el esférico en la trayectoria del centro antes de que este llegara a los pies del asistente Mario Pasalic.

“Sentí un pequeño contacto en mi cabello”

La sutileza de la jugada fue tal que ni los propios protagonistas estaban seguros de lo que había ocurrido en la cancha del Toronto Stadium. Tras el pitazo final, el propio Matanovic compareció ante los medios con absoluta honestidad y resignación:

“Honestamente, sentí un pequeño contacto con mi cabello. Le pregunté al árbitro qué había pasado porque no estaba cien por ciento seguro de si la había tocado. Él me dijo que tienen un chip dentro del balón, que el sensor detectó el contacto y que por ende era fuera de juego. Eso fue todo”, confesó el atacante croata.

Para la FIFA, la precisión científica del sensor no deja margen al error humano ni a la interpretación del árbitro principal, el noruego Espen Eskas. La tecnología demostró el toque, la regla del fuera de juego se aplicó de manera estricta y el gol fue borrado de la pizarra, decretando el boleto de Cristiano Ronaldo y compañía hacia Dallas, donde se medirán ante España.

Incendio en las redes sociales y el debate sobre la esencia del juego

Como era de esperarse, el veredicto tecnológico incendió de inmediato las plataformas digitales, dividiendo las opiniones entre la indignación total y la aceptación sumisa de la modernidad. Mientras miles de fanáticos croatas y neutrales calificaron la acción como “el robo más grande de la época moderna” debido a la insignificancia del roce en la jugada, los defensores de la tecnología argumentaron que el chip simplemente aporta la justicia exacta que el deporte requirió durante décadas.

Más allá de los colores, la jugada ha reabierto un debate mucho más profundo en el seno del balompié internacional: ¿Está la tecnología matando la esencia natural y el espíritu del fútbol? Cuentas de gran impacto en las plataformas, como FanDuel Sportsbook, llegaron a cuestionar de manera legítima si las leyes del juego deberían reformularse por completo de cara al futuro.

Para Croacia y la legendaria generación de Luka Modric, el consuelo de la ciencia resulta sumamente frío. El chip dictaminó que hubo contacto, el milimétrico fuera de juego se sentenció y su travesía en el Mundial 2026 llegó a su fin bajo las leyes de un algoritmo impasible.