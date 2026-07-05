La redención de Romário y la ley de Ancelotti El histórico goleador del ’94 se retractó públicamente de sus críticas y colocó a ‘Vini’ en el Top 5 del torneo. En el bando táctico, el DT de Brasil confía en su zaga y descarta un marcaje personal sobre el ‘Androide’ noruego.

La evolución de los roles tácticos en el fútbol de vanguardia alcanzará su máxima expresión este lunes 6 de julio en las pantallas del planeta entero. El electrizante careo de octavos de final entre las selecciones de Brasil y Noruega en el Estadio de Dallas no solo representa una batalla por la supervivencia colectiva, sino un enfrentamiento directo que decretará la despedida prematura de una de las dos luminarias llamadas a heredar el trono del balompié universal: Vinicius Junior o Erling Braut Haaland. Ambos jugadores arriban a la fase de vida o muerte en el pico más alto de sus registros ofensivos, con el noruego liderando la ofensiva escandinava con 5 dianas en su cuenta personal y el brasileño escoltándolo muy de cerca con 4 goles anotados.

La puesta en escena del extremo de 25 años del Real Madrid refleja fielmente las nuevas directrices conceptuales diseñadas por el estratega italiano Carlo Ancelotti. Lejos de las viejas asignaciones de banda donde los extremos desbordaban hasta la línea de fondo para enviar centros, Ancelotti ha ordenado a Vinicius economizar sus desmarques hacia el círculo central, obligándolo a operar de forma letal dentro de los últimos 30 metros de la cancha y recortando en diagonal hacia el área chica. Las métricas de la FIFA respaldan la efectividad del plan: los cuatro goles de Vinicius nacieron de un volumen de 15 disparos totales, acumulando además un impresionante registro de 35 toques de balón en el área rival y completando 10 de 28 regates intentados con éxito, transformándose en la principal arma de contraataque del bando sudamericano.

La disculpa de “O Baixinho” y la astucia vikinga

Este brutal despliegue en territorio norteamericano ha provocado un sismo de opiniones en el seno de las leyendas históricas de la Canarinha. El legendario delantero Romário, el mejor jugador del Mundial de Estados Unidos 1994, compareció ante los medios de comunicación para retractarse públicamente de las duras críticas que había lanzado contra el atacante en el mes de mayo, cuando cuestionó su promedio anotador con la camiseta verdeamarela. “En el fútbol todo se mide con números y antes dije que un jugador con casi 50 partidos y apenas 10 goles no podía generar altas expectativas. Hoy, retiro formalmente esas palabras. Felicito a Vinicius por hacerme retractar de esa manera; con lo que viene demostrando en esta Copa del Mundo, prueba que realmente sabe jugar a esto y se ubica con firmeza entre los cinco mejores futbolistas de todo el torneo”, aseveró con hidalguía el mítico goleador carioca.

En la trinchera de los “Tiburones Azules” del norte de Europa, la delegación capitaneada por Martin Ødegaard asume el compromiso con un semblante de absoluta soltura y descompresión psicológica. Consciente del favoritismo histórico que arrastra Brasil, Erling Haaland ejecutó un astuto movimiento de “guerra psicológica” de vestuario al verter constantes declaraciones donde cataloga a la Seleção como la máxima candidata a la corona, trasladando de forma milimétrica toda la presión del entorno hacia las espaldas de los sudamericanos. El centrocampista brasileño Bruno Guimarães alertó a su plantel sobre esta maniobra: “Fue sumamente inteligente en sus declaraciones para quitarse la presión de encima, pero el fútbol se decide once contra once en el césped. Nuestro trabajo prioritario será cortar los circuitos de suministro que nacen desde el mediocampo hacia sus pies para neutralizar su peligro”.

Ancelotti confía en la memoria de la Premier League

A pesar del pánico generalizado que despierta la zancada y la potencia física de Haaland—quien ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico tras registrar una velocidad máxima de 36.5 km/h en el torneo, superando el promedio de 34.2 km/h de la zaga carioca—, Carlo Ancelotti se mostró sumamente sereno en la víspera. El técnico italiano descartó de forma categórica la implementación de un sistema de marcaje individual o persecución personal para neutralizar al atacante del Manchester City.

Ancelotti argumentó que la solidez colectiva y la memoria táctica de su pareja de centrales constituirán el verdadero candado para frenar la sequía de 28 años sin poder vencer a Noruega en torneos oficiales. “No creo que exista ni que necesitemos un plan especial o instrucciones detalladas contra Haaland. Mis defensores, como Gabriel Magalhães y Marquinhos, ya se han cansado de enfrentarlo y batallar contra él a nivel de clubes en Europa. El equipo se encuentra en una forma física espléndida y lo verdaderamente importante será perfeccionar el funcionamiento de nuestro bloque general para consolidar el pase a los cuartos de final”, sentenció el timonel italiano.