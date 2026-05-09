El fútbol mundial tiene una cita ineludible este domingo. El FC Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en uno de los Clásicos más cargados de historia y significado de los últimos años. La razón es simple: el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga con un simple empate.

Lo que está en juego

El Barcelona llega a la Jornada 35 con 88 puntos y una ventaja de 11 unidades sobre el Real Madrid, con solo cuatro jornadas por disputarse. Las matemáticas son claras:

Empate o victoria del Barcelona = Campeón de LaLiga 2025-26

= Victoria del Real Madrid = El título se retrasa al menos una jornada más

Nunca antes en la historia de LaLiga el título se había definido matemáticamente en un enfrentamiento directo entre Barcelona y Real Madrid. Este domingo podría ser la primera vez.

El antecedente: Madrid ganó en la ida

En el Clásico de la primera vuelta, el Real Madrid venció 2-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El Barcelona buscará la revancha en casa, ante su afición, y con el título como premio.

En la Supercopa de España de enero de 2026, sin embargo, fue el Barcelona quien se impuso 3-2 — dejando el balance entre ambos equipos empatado en victorias recientes.

Cómo llegan ambos equipos

Barcelona — Bajo la dirección de Hansi Flick, llega como el equipo más sólido de España durante toda la temporada. Con Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Pedri como figuras, los culés quieren coronarse en casa ante su máximo rival.

Real Madrid — El equipo de Álvaro Arbeloa llega en su peor momento de la temporada. Sin Kylian Mbappé por lesión, sin Federico Valverde por el traumatismo craneal sufrido tras la pelea con Tchouaméni en el entrenamiento, y con un vestuario fracturado. Eliminado de Champions y Copa del Rey, el Madrid solo juega por el orgullo y por retrasar el alirón del rival.

Los datos del partido

| Partido | FC Barcelona vs Real Madrid |

| Torneo | LaLiga — Jornada 35 |

| Fecha | Domingo 10 de mayo de 2026 |

| Sede | Spotify Camp Nou, Barcelona |

Horarios por país

| País / Región | Hora |

| 🇪🇸 España | 9:00 PM |

| 🇩🇴 República Dominicana | 3:00 PM 🇩🇴 |

| 🇵🇷 Puerto Rico | 3:00 PM |

| 🇻🇪 Venezuela | 3:00 PM |

| 🇧🇴 Bolivia | 3:00 PM |

| 🇨🇴 Colombia | 2:00 PM |

| 🇵🇪 Perú | 2:00 PM |

| 🇵🇦 Panamá | 2:00 PM |

| 🇲🇽 México | 1:00 PM |

| 🇸🇻 El Salvador | 1:00 PM |

| 🇬🇹 Guatemala | 1:00 PM |

| 🇺🇸 Estados Unidos (Este) | 3:00 PM ET |

| 🇺🇸 Estados Unidos (Centro) | 2:00 PM CT |

| 🇺🇸 Estados Unidos (Pacífico) | 12:00 PM PT |

| 🇦🇷 Argentina | 4:00 PM |

| 🇧🇷 Brasil | 4:00 PM |

| 🇺🇾 Uruguay | 4:00 PM |

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