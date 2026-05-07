El momento más esperado de la temporada española llega este domingo. El FC Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en la Jornada 35 de LaLiga, con un título en juego. Los culés están a un paso de la corona — y quieren conquistarla precisamente ante su eterno rival.

Lo que está en juego

El Barcelona llega al Clásico con 88 puntos y una ventaja de 11 unidades sobre el Real Madrid, cuando solo restan 12 puntos por disputarse en la temporada. La matemática es simple:

Un empate del Barcelona clasifica a los culés como campeones de LaLiga 2025-26

del Barcelona clasifica a los culés como Una victoria del Barcelona también los corona, con más margen

del Barcelona también los corona, con más margen Solo una derrota del Barcelona retrasa el título al menos una jornada más

El Real Madrid necesita ganar y esperar que el Barcelona pierda sus partidos restantes — un escenario prácticamente imposible con la diferencia actual.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Real Madrid

Basado en el momento de ambos equipos, el pronóstico apunta a una victoria del Barcelona. Los culés llegan con la motivación de coronarse en casa ante su máximo rival, con un equipo que ha sido el más sólido de España durante toda la temporada. El Madrid, eliminado de Champions y Copa del Rey, llega sin nada que ganar más que el orgullo.

Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Real Madrid

Posibles alineaciones

FC Barcelona

Portero: Joan García

Joan García Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

Joao Cancelo, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde Mediocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López

Pedri, Gavi, Fermín López Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Andriy Lunin Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras Mediocampistas: Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham

Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham Delanteros: Brahim Díaz, Vinicius Jr.

Los datos del partido

| Partido | FC Barcelona vs Real Madrid |

| Torneo | LaLiga — Jornada 35 |

| Fecha | Domingo 10 de mayo de 2026 |

| Horario RD | 2:00 PM 🇩🇴 |

| Horario México | 13:00 horas |

| Horario España | 20:00 horas |

| Sede | Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona |

| Transmisión | Sky Sports |

Cómo llegan ambos equipos

Barcelona — En su mejor momento de la temporada. Con Lamine Yamal, Lewandowski y Pedri como figuras, el equipo de Hansi Flick ha sido el más dominante de España. Llevan semanas esperando este momento y quieren vivirlo en casa, ante el Madrid y ante su afición.

Real Madrid — Llega sin nada que perder y con el orgullo como única motivación. Sin Mbappé por lesión y con un equipo que ya fue eliminado de Champions y Copa del Rey, el Madrid de Álvaro Arbeloa buscará al menos aguarle la fiesta a los culés. Vinicius Jr. será la gran amenaza.