El curioso dato que une a Lionel Messi con Max Verstappen La consagración del neerlandés tiene un punto en común con el astro argentino del fútbol

Las estrellas deportivas son únicas, pero mientras más grande se hace la figura de uno, más similitudes termina habiendo con otros gigantes del deporte mundial. Y con su tercer título mundial Max Verstappen empieza a convertirse en una referencia histórica para, no solo el automovilismo, sino también para el deporte en general.

Y con su consagración en el día de hoy, no pasó desapercibido un detalle que lo une a otro crack mundial en lo suyo: un tal Lionel Messi. Aclaración, no se está comparando a uno con el otro, ya que el fútbol y el automovilismo son dos cosas diametralmente opuestas. Sólo que hay una curiosidad que no pudo evitar viralizarse tras el título de Max.

Resulta que tanto Verstappen como Messi lograron la tercera en Qatar, más precisamente en Lusail. En diciembre del año pasado, en el Estadio Icónico de Lusail, el capitán de la Selección Argentina de fútbol fue el MVP de lo que fue el tercer título de su país en el Mundial de Fútbol. Casi diez meses después, fue el piloto neerlandés quien consiguió en el Circuito Internacional de Lusail su tercera corona.

De hecho, en el dìa de hoy se viralizó un antigua foto de 2018 en la que Verstappen posa con una camiseta de la Selección Argentina que lleva su nombre y el número 33 (el que usaba antes de portar el 1 del campeón vigene). Lo curioso, es que esa foto quedó como un vaticinio ya que unos años después sería Argentina quien lograra el tercer título, al igual que Verstappen. 3 y 3, como el 33 de la camiseta.

“Es una sensación fantástica. Hicimos una temporada increíble y estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Intentaremos mejorar todavía más en el futuro”, soltó Max, después de pararse por sobre su auto y celebrar la tercera estrella. Y agregó: “Muchas grandes carreras y por supuesto estoy muy orgulloso del trabajo del equipo. He disfrutado ser parte de este grupo y sí, ser tres veces campeón del mundo es increíble”.

El resumen parcial de Verstappen en la F1 arroja 10 temporadas, 179 Grandes Premios, 48 victorias, 98 podios, 30 pole positions y 28 vueltas rápidas con dos escuderías. El circuito de Spielberg es el que más veces lo vio festejar con cinco victorias, cuatro por el GP de Austria y una por el GP de Estiria. A los 26 años, el legado de Verstappen es completamente impredecible. Su talento impide establecer los límites de su potencial deportivo y con la misma velocidad que imprime en pista pide paso entre los grandes que marcaron época en la Fórmula 1.