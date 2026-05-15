El descenso más caótico en años: cinco equipos igualados a 39 puntos en LaLiga con dos jornadas para el final Real Oviedo ya está matemáticamente en Segunda. Girona, Espanyol, Alavés, Mallorca y Levante pelean por no acompañarlo. El 25 de mayo se decide todo.

No se recuerda una pelea por el descenso como la de esta temporada en LaLiga EA Sports 2025-26. El Real Oviedo ya está matemáticamente en Segunda División — solo 324 días después de haber ascendido. Pero los otros dos puestos de descenso todavía no tienen nombre, y la situación es tan caótica que cinco equipos están igualados a 39 puntos.

La zona de descenso tras la Jornada 36

| Pos | Equipo | Pts | Situación |

| 18° | Girona | 39 | En descenso |

| 19° | Alavés | 37 | En descenso |

| 20° | Real Oviedo | — | Descendido matemáticamente |

En el límite (39 puntos):

Espanyol

Mallorca

Levante

Sevilla (43 pts — más cómodo pero no salvado)

El caos de los 39 puntos

La Jornada 36 revolucionó completamente la zona baja. Las victorias de Sevilla (remontó un 0-2 en La Cerámica para ganar 2-3 al Villarreal), Espanyol (2-0 al Athletic Club) y Alavés cambiaron el panorama por completo.

Ahora mismo, Girona está en zona de descenso con 39 puntos, mientras que Espanyol, Mallorca y Levante también tienen 39 — y el goal average puede ser determinante si varios equipos terminan igualados.

Los partidos decisivos que quedan

Con dos jornadas restantes (18 y 25 de mayo), los enfrentamientos directos entre equipos en la zona baja serán cruciales. Cualquier resultado puede cambiar completamente el panorama.

El Girona necesita ganar sus dos últimos partidos para tener opciones reales de salvación. El Alavés, con 37 puntos, está en la situación más comprometida de los equipos que todavía tienen opciones matemáticas.

El drama del Oviedo: 324 días en Primera

El Real Oviedo vivió el sueño del ascenso a Primera División — y lo perdió en menos de un año. Su descenso matemático es uno de los más dolorosos de la temporada en España, para una afición que esperó décadas para volver a la élite del fútbol español.

La última jornada: el 25 de mayo decide todo

El 25 de mayo, todos los partidos de LaLiga se juegan simultáneamente. Será una tarde de infarto para los equipos en la zona baja — con resultados que pueden cambiar en tiempo real y con el goal average como árbitro final si hay empates en puntos.