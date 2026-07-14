El día que Mbappé dejó de ser Mbappé El apagón estadístico que borró al líder del Mundial.

La superestrella francesa, que dominaba la Bota de Oro hasta la semifinal, fue neutralizada por el bloque táctico de Luis de la Fuente. Los números de su actuación en Dallas certifican su desconexión total.

Un dominio interrumpido en el peor escenario

Hasta el pitazo inicial en Dallas, la Copa del Mundo 2026 caminaba a la velocidad de Kylian Mbappé. Con una bitácora histórica de 20 goles en 20 compromisos mundialistas, el atacante se perfilaba como la deidad absoluta que reclamaría el trono de Norteamérica. Sin embargo, la semifinal ante España se convirtió en la plaza donde la influencia del astro galo se desvaneció de forma lineal en las pizarras tácticas.

El combinado de Luis de la Fuente ejecutó un plan maestro de contención: no recurrieron a una vigilancia individual asfixiante, sino que cerraron perimetralmente los espacios, anularon las transiciones rápidas y forzaron al francés a recibir el balón en zonas irrelevantes, lejos de la caja de golpeo donde suele definir los encuentros.

Los números del apagón: Una actuación sin precedentes

La producción ofensiva de Mbappé en el compromiso de semifinales revela un colapso táctico que no tiene parangón en sus folios de rendimiento durante el presente torneo:

Métrica de Rendimiento Registro en la Semifinal Análisis Regates Completados 1 de 6 (17%) Incapacidad absoluta para el desborde perimetral. Duelos Ganados 2 de 11 (18%) Superado físicamente por la defensa española. Disparos a Puerta 0 de 3 Ningún intento logró inquietar a Unai Simón. Goles Esperados (xG) 0.08 Producción de peligro casi nula. Asistencias Esperadas (xA) 0.02 Desconexión total con el resto de sus compañeros.

Además de estos indicadores, el jugador terminó el compromiso con apenas 34 toques totales —con solo siete dentro del área rival— y tres pérdidas de balón, cerrando el telón de su participación con una imagen desoladora sobre el césped, abatido y sin capacidad de reacción ante la superioridad del bloque ibérico.

La última imagen: El peso de la historia

Aunque sus folios estadísticos a lo largo del torneo seguirán siendo extraordinarios en los libros de récords de la FIFA, la crónica deportiva se construye, en última instancia, con las imágenes finales. Mbappé se retira de Norteamérica 2026 no como el ciclón ofensivo que destrozó defensas durante un mes, sino como el futbolista que fue borrado del mapa táctico por el orden español.

La última imagen que quedará en la memoria colectiva del aficionado no es la de sus múltiples registros, sino la de un jugador completamente aislado, incapaz de romper la estructura defensiva que nunca le permitió girarse, correr ni encontrar los carriles que habían sido sus mejores armas durante toda la competición. La Furia Roja no solo ganó el partido; logró extinguir la influencia del jugador más determinante del campeonato en el momento donde los libros de historia estaban abiertos para ser escritos.