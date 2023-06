El día que Szczęsny pensó que se moría en el campo de juego El arquero de Juventus y la Selección de Polonia habló del día que sintió una molestia en su pecho durante un duelo por Europa League

“Pensé que me estaba muriendo en el campo“. Wojciech Szcezesny entró en detalles sobre su hora más dramática: cuando debió salir reemplazado de un encuentro de Juventus por Europa League por los agudos dolores que sentía en su pecho.

En aquella ocasión, el arquero de la Selección de Polonia se encontraba bajo los tres palos de la Vecchia Signora, en el marco de su duelo ante Sporting Club de Portugal por la ida de los cuartos de final de la Europa League, debió ser reemplazado por las molestias en su pecho a pocos minutos del final del primer tiempo, encendiendo todas las alarmas por sus notorios gestos de dolor.

“Estaba por ejecutarse un tiro de esquina antes de que tuviera un ataque de pánico. Le dije a Arek (Milik): ‘Llama al médico porque hay algo mal con mi corazón'”, inició el guardametas en diálogo con Foot Truck en Youtube.

“Arek me miró y en ese momento sacaron el córner. Luego, pasaron unos tres o cuatro minutos, el balón volvió a salir al córner y para entonces mis ojos estaban completamente blancos. Le dije a Locatelli que necesitaba un médico. Me dijo, después, que me miró y vio que tenía lágrimas en los ojos. Ni siquiera me preguntó algo más, pero cuando lo llamé, inmediatamente llamó al médico porque sabía que algo estaba mal”, continuó.

Por último, detalló cuáles eran sus sensaciones en el momento y trazó una diferencia sobre el caso de Sergio Agüero, que forzó su repentino retiro del fútbol profesional en 2021. “Pensé que me estaba muriendo en el campo. Sentí un latido muy fuerte del corazón. No rápido, no sentí ninguna arritmia, pero sí un latido muy fuerte”.

Afortunadamente para Szczesny, no solamente logró continuar con su carrera sino que volvió al campo de juego pocos días después para disputar todo lo que restaba de la temporada del elenco bianconeri.