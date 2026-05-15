El drama del descenso en la Premier League: Tottenham y West Ham al borde del abismo con dos jornadas para salvarse Los Spurs están dos puntos por encima del West Ham en la zona de descenso. Burnley y Wolves ya están matemáticamente descendidos. El drama se resolverá el 24 de mayo.

Mientras Arsenal y Manchester City pelean por el título en la cima, en la parte baja de la Premier League se vive otro drama igual de intenso. Con dos jornadas restantes, el descenso a la Championship está prácticamente definido para dos equipos — pero el tercero todavía no tiene nombre.

La zona de descenso actual

| Pos | Equipo | Pts | Situación |

| 17° | Tottenham | — | En el límite |

| 18° | West Ham | — | En zona de descenso |

| 19° | Burnley | — | Descendido matemáticamente |

| 20° | Wolves | — | Descendido matemáticamente |

Burnley y Wolverhampton ya están matemáticamente en la Championship la próxima temporada. El drama se concentra en el duelo entre Tottenham y West Ham por evitar ser el tercer equipo descendido.

Tottenham vs West Ham: el duelo que define el tercer descenso

El Tottenham está dos puntos por encima del West Ham — una ventaja mínima que se puede evaporar en cualquier momento.

El lunes de la Jornada 36, los Spurs tuvieron la oportunidad de ampliar esa ventaja cuando el West Ham cayó 1-0 ante el Arsenal. Pero el Tottenham solo pudo empatar 1-1 en casa ante el ya salvado Leeds United — dejando la puerta entreabierta para los Hammers.

Lo que necesita cada equipo

Tottenham necesita:

Ganar sus dos partidos restantes para asegurar la permanencia

O que el West Ham no gane suficientes puntos para alcanzarlos

West Ham necesita:

Ganar sus dos partidos restantes

Y que el Tottenham pierda puntos

El contexto histórico

El posible descenso del Tottenham sería uno de los más impactantes en la historia reciente de la Premier League. El club de norte de Londres, que disputó la final de la Champions League en 2019, estaría cayendo a la segunda división inglesa por primera vez en décadas.

Para el West Ham, el descenso también sería un golpe enorme para una institución que apenas hace unos años ganó la Conference League.

La última jornada del 24 de mayo puede ser la más dramática en años para la parte baja de la tabla inglesa.