Las pizarras de DraftKings Sportsbook reaccionaron de inmediato al histórico bache de la Furia Roja en Atlanta; los galos asumen la cima del parqué financiero con un dividendo de +450.
Ajuste de cuentas en las pizarras de DraftKings
El negocio de las apuestas deportivas y las Grandes Ligas de los pronósticos de la FIFA han sufrido un terremoto de alta magnitud tras cerrarse las planillas de juego del Grupo H. Lo que debió ser una tarde rutinaria para España terminó convirtiéndose en una auténtica mina de oro para los desconfiados que apostaron al milagro de Cabo Verde. Como consecuencia directa de ese amargo empate con gafas, la Furia Roja ha perdido oficialmente su estatus de máxima favorita para alzar la Copa del Mundo 2026.
Las pizarras de la prestigiosa casa DraftKings Sportsbook se movieron con agresividad técnica en el epílogo de la jornada veraniega. España vio caer sus momios desde un sólido +420 previo al torneo hasta colocarse en un +500 que la desplaza al segundo escaño del escalafón financiero. El privilegiado trono del favoritismo ecuménico le pertenece ahora a la Selección de Francia, que comanda los tableros de Las Vegas con un atractivo dividendo de +450.
TOP 10 DE FAVORITOS AL MUNDIAL 2026 (POST-BATACAZO EN ATLANTA)
1. FRANCIA ➔ +450 | 6. BRASIL ➔ +1100
2. ESPAÑA ➔ +500 | 7. ALEMANIA ➔ +1300
3. INGLATERRA➔ +750 | 8. PAÍSES BAJOS ➔ +1600
4. PORTUGAL ➔ +800 | 9. BÉLGICA ➔ +3500
5. ARGENTINA ➔ +1000 | 10. NORUEGA ➔ +3500
*Cortesía de DraftKings Sportsbook
El espejo de Qatar 2022 y el oasis utilitario de los africanos
A pesar del berrinche generalizado de la prensa ibérica y la hinchada del patio digital, los balances históricos invitan a la resiliencia en los vestuarios de Luis de la Fuente. Los analistas más minuciosos recuerdan el precedente de Qatar 2022, donde la Argentina de Lionel Scaloni tropezó de forma estrepitosa en su debut ante Arabia Saudita y terminó completando la proeza de alzar la Copa del Mundo semanas después. La Furia Roja sigue estando en el pelotón de vanguardia, pero su margen de error utilitario se ha reducido a cero si aspira a dominar el sector.
En la acera opuesta, la algarabía y el carnaval financiero arropan a las carteras de los “Tiburones Azules”. Las cuotas de campeonato para Cabo Verde experimentaron un salto paranormal, recortando desde un astronómico +250,000 hasta un +100,000. Aunque los algoritmos no contemplan a la escuadra insular como una verdadera contendiente a la gloria, rasparle una unidad al gigante de la zona eleva de forma drástica su fisonomía de probabilidades para amarrar un histórico boleto a los dieciseisavos de final.
La agenda del Grupo H mete presión a la Furia
La fisonomía de la zona veraniega entrará en un punto de ebullición absoluto en las próximas horas de este lunes, cuando las escuadras de Uruguay y Arabia Saudita midan fuerzas en el segundo turno de la fecha inaugural, con la Garra Charrúa saliendo al parqué verde con un sólido cartel de favorita con una línea de -235. Cualquier resultado que arroje el silbatazo final dejará a un líder solitario en el casillero, metiendo una valla extra de psicosis sobre la directiva española.
La hoja de ruta utilitaria de la FIFA marca que las hostilidades del Grupo H se reanudarán el próximo domingo 21 de junio. En esa tanda dominical, España saltará al césped obligada a aplicar un all-in futbolístico frente a la escuadra de Arabia Saudita, mientras que los motivados pupilos de Cabo Verde buscarán certificar su estatus de revelación enfrentando a los charrúas, en un domingo donde el que parpadee firmará los papeles de regreso a casa.