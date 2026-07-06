Vozinha, con destino MLS, alcanza 25M de seguidores A sus 40 años, el guardameta africano pasó de buscar equipo en la segunda división de Portugal a convertirse en el ícono viral del Mundial 2026 tras resistir ante España y amargarle la tarde a Messi. Un cuento de hadas digital en la era de los algoritmos.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo se recordará en los libros de historia por el despliegue de las superpotencias nominales o las genialidades coreografiadas de Kylian Mbappé y Erling Haaland. En la jornada de este lunes 6 de julio, el verdadero foco de asombro en el ecosistema de las redes sociales le pertenece a un héroe humilde del Atlántico. Josimar Dias, conocido mundialmente como “Vozinha”, el guardameta titular de la Selección de Cabo Verde, ha conmocionado al planeta al registrar la escalofriante cifra de 25 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, transformándose de la noche a la mañana en uno de los deportistas más influyentes de la vanguardia digital.

La dimensión de este fenómeno roza los linderos de la fantasía. Al irrumpir en la cita norteamericana, el perfil del arquero de 40 años apenas rozaba los 500,000 suscriptores. Hoy, su arrastre mediático ha pulverizado los registros de las plataformas institucionales de las federaciones más poderosas de la Tierra: Vozinha supera individualmente en masa digital a las cuentas oficiales de la Selección de Francia (18 M), Argentina (16.1 M), Inglaterra (12.8 M) y la propia España (7.8 M). El origen de este tsunami de popularidad nació de su noche idílica en la fase de grupos, donde sus atajadas milagrosas firmaron un histórico 0-0 ante la Roja que le valió el premio al Jugador del Partido. El clímax viral se escenificó el pasado viernes 3 de julio en la ronda de dieciseisavos de final; a pesar de la derrota por 2-3 en la prórroga ante Argentina, Vozinha completó un búnker de 18 paradas totales a lo largo del certamen, frustrando en repetidas ocasiones los disparos de un Lionel Messi que tuvo que sudar frío para batir al coloso africano.

Del fantasma del desempleo a la agenda de Fabrizio Romano

Lo que hace verdaderamente conmovedora la bitácora de Vozinha es el crudo contraste de su realidad profesional inmediata. Semanas antes de armar las maletas para el Mundial, el veterano nacido en la humilde ciudad de Mindelo lidiaba con la angustia de concluir su vínculo contractual con el GD Chaves de la segunda división de Portugal, asumiendo el riesgo latente de colgar los guantes ante la falta de ofertas en el mercado europeo.

Pocas horas después de su exhibición ante la Albiceleste, el panorama dio un giro de 180 grados. El gurú absoluto de las transferencias internacionales, Fabrizio Romano, sacudió el mercado al incluir por primera vez en sus boletines al caboverdiano bajo el rótulo de: “Recuerden, Vozinha actualmente es agente libre”. El interés formal no ha tardado en cruzar el océano: la prensa de Sudamérica reporta que el club Ceará, protagonista de la Serie B de Brasil, ha entablado contactos formales con su entorno para ofrecerle un contrato multianual con el fin de robustecer su arco. Paralelamente, el impacto comercial se ha disparado, con el arquero firmando jugosos patrocinios con videojuegos de fútbol y viendo cómo se agotan máscaras con su rostro en los graderíos de Estados Unidos.

Las lágrimas de Ana Cândida y el verdadero legado del Atlántico

Más allá de los fríos números de las redes sociales y la cotización de los despachos, la travesía de los “Tiburones Azules” regaló la postal más emotiva del campeonato. Su madre, Ana Cândida Évora, inicialmente no pudo acompañar la expedición a Norteamérica debido a trabas burocráticas con la emisión de su visa. Tras una movilización masiva y apasionada de la diáspora caboverdiana, las autoridades agilizaron el trámite, permitiéndole fundirse en un abrazo con su hijo tras el silbatazo final ante los sudamericanos. “Vozinha debutó en el fútbol profesional tardíamente a los 25 años y ha caminado por ligas de Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia. Esas lágrimas antes del debut eran de pura resiliencia”, reveló el seleccionador Bubista.

A las puertas de definir su nuevo hogar de clubes y con el orgullo intacto de haber dejado a Cabo Verde en el mapa mundial, el portero que estuvo a punto de llamarse Valdano en honor a la leyenda argentina concluyó con un mensaje de autor: “Si me hubieran dicho hace dos décadas que jugaría un Mundial, lo habría creído imposible. No me importan las cifras ni la fama efímera; lo que me llena de orgullo es que ahora los niños de mi patria mirarán al Atlántico sabiendo que un país pequeño puede competir de tú a tú con los mejores del planeta. Ese es el único trofeo que me llevo a casa”.