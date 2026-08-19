El Real Madrid ha presentado oficialmente a Bernardo Silva, uno de los grandes movimientos de su mercado de fichajes y una incorporación que va mucho más allá de sumar otro nombre de prestigio a la plantilla. A sus 32 años, el portugués llega al club blanco después de nueve temporadas en el Manchester City, convencido de que todavía tiene mucho que ofrecer en la élite y, sobre todo, de que puede ocupar un espacio que el equipo madridista echó en falta durante las últimas campañas.

Silva firmó un contrato hasta junio de 2028 y fue presentado en un acto privado celebrado en Valdebebas, una fórmula que el club ha adoptado esta temporada para sus nuevas incorporaciones. Estuvieron presentes Florentino Pérez, Pirri, presidente de honor del Madrid, y los familiares del futbolista.

Pero más allá del protocolo, lo verdaderamente significativo de la presentación fue comprobar cómo encaja el portugués en el proyecto de José Mourinho.

El entrenador ya ha comenzado a utilizarlo de una manera diferente a la que fue habitual durante buena parte de su etapa en Inglaterra. Bernardo construyó una parte importante de su carrera partiendo desde la banda derecha, pero Mourinho lo está probando principalmente en la base del centro del campo y como mediapunta.

Y ahí está probablemente la clave de su fichaje.

El Madrid necesitaba un creador

Durante las últimas dos temporadas, el Real Madrid ha carecido de un centrocampista que combine capacidad para organizar, asociarse bajo presión, acelerar la circulación y aparecer entre líneas. Bernardo Silva puede ofrecer todas esas características.

No se trata de un mediocentro defensivo ni de un jugador destinado exclusivamente a conducir el ataque. Su principal virtud está en conectar diferentes zonas del campo.

Puede recibir cerca de los centrales, avanzar mediante asociaciones cortas, aparecer en posiciones interiores y acercarse al último tercio. Esa versatilidad explica que Mourinho lo esté utilizando en diferentes alturas del campo.

Durante la pretemporada disputó tres partidos y acumuló 192 minutos. Además, ya debutó oficialmente con el Madrid frente al Ferencváros, en una victoria por 2-1.

El portugués, por tanto, no llega como una apuesta a futuro. Llega para tener influencia inmediata.

La experiencia también cuenta

Su trayectoria explica parte de la confianza depositada en él.

Bernardo abandonó el Manchester City después de nueve temporadas, 460 partidos, 76 goles y 77 asistencias. Durante ese período conquistó, entre otros títulos, seis Premier League y la primera Champions League de la historia del club inglés.

Ahora cambia un gigante europeo por otro.

La diferencia está en el momento de su carrera. El Madrid no está incorporando al Bernardo de 22 años que todavía necesitaba demostrar su capacidad en la máxima competición. Está adquiriendo a un futbolista de 32 años que conoce perfectamente las exigencias del fútbol de máximo nivel.

Y hay otro dato especialmente relevante para Mourinho: su disponibilidad.

Durante su etapa en Inglaterra solamente se perdió 11 partidos por lesión. Es un registro particularmente atractivo para un Real Madrid que la temporada pasada llegó a sufrir hasta 54 lesiones.

En una plantilla sometida a una enorme exigencia competitiva, la capacidad de mantenerse disponible puede tener prácticamente el mismo valor que el talento.

Mourinho puede convertir su versatilidad en una ventaja

La llegada de Bernardo también permite al técnico portugués disponer de más alternativas tácticas.

Puede utilizarlo como interior creativo, acercarlo a la mediapunta o retrasarlo para iniciar las jugadas. Eso significa que su presencia no obliga necesariamente al entrenador a construir un único sistema alrededor suyo.

Precisamente esa capacidad de adaptación puede ser especialmente importante en un equipo que, según explicó Mourinho, necesita convertirse en un bloque más compacto.

El técnico ha insistido en que no quiere repartir responsabilidades exclusivamente entre determinadas figuras. En su visión, el éxito y el fracaso del Madrid deben entenderse como fenómenos colectivos.

Bernardo encaja perfectamente en esa filosofía porque su juego históricamente ha estado relacionado con la asociación y el movimiento, más que con la dependencia absoluta de una sola acción individual.

Un fichaje para devolver ilusión

La presentación dejó además una dimensión simbólica.

Bernardo reconoció que desde pequeño soñaba con jugar en el Real Madrid y que ya conocía la magnitud del club antes de llegar. Sin embargo, aseguró que vivirla personalmente es diferente.

Ahora tendrá que transformar esa ilusión en rendimiento.

Su primera temporada no estará medida únicamente por sus goles o asistencias. Parte de su valor estará en algo menos visible: hacer que el centro del campo madridista funcione mejor.

El portugués llega, además, a una plantilla que Mourinho considera suficientemente competitiva. El técnico incluso afirmó que, para él, el mercado está cerrado, aunque dejó abierta la posibilidad de que el club pueda realizar alguna incorporación mientras permanezca abierta la ventana de fichajes.

Eso coloca todavía más responsabilidad sobre los jugadores que ya están en el equipo.

Bernardo Silva es uno de ellos y, probablemente, uno de los más importantes.

Después de nueve años construyendo una carrera histórica en el Manchester City, el portugués comienza ahora una última gran aventura. No llega al Madrid para ser simplemente una figura veterana. Llega para intentar convertirse en la pieza creativa que permita a Mourinho darle otra identidad al centro del campo blanco.

Y esa puede terminar siendo la verdadera importancia de su fichaje.