El fiscal del caso Independiente–U de Chile advirtió: “Estamos ante hechos caratulados como tentativa de homicidio” Mariano Zitto dio detalles del expediente tras los graves disturbios en el Libertadores de América y cuestionó la falta de prevención. Mientras tanto, la dirigencia del Rojo busca levantar la clausura del estadio.

Los incidentes ocurridos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana siguen generando repercusiones en la Justicia. Mariano Zitto, fiscal a cargo de la causa, ofreció un panorama preocupante: habló de “tentativa de homicidio” en algunos de los episodios registrados, criticó la falta de prevención y remarcó que “de milagro no hubo víctimas fatales”.

Una causa con imputaciones graves

En diálogo con DSports, Zitto confirmó que las primeras calificaciones judiciales ya contemplan hechos de extrema violencia: “Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo que vimos en las imágenes, agradezco que no haya fallecidos”, sostuvo.

El fiscal destacó que recibieron “cientos de videos de redes sociales” que dan cuenta de la magnitud del caos. Para él, “una minoría opacó lo que debería ser un espectáculo familiar”.

Señalamientos a la falta de prevención

El funcionario judicial apuntó contra la organización y la seguridad en la previa del encuentro. Según su evaluación, hubo señales previas que no fueron atendidas: “La parcialidad chilena ya había roto cámaras, escaleras y hasta el bufet. Eso debió haber encendido una alarma antes de que comience el partido”.

Zitto además subrayó la descoordinación entre las distintas fuerzas de seguridad: “La clausura del estadio se dispuso a partir de las imágenes que mostraron cómo se desbordó la situación y la falta de articulación entre la seguridad privada interna y la Policía que estaba afuera”.

Reunión clave con Grindetti por el futuro del estadio

Luego de sus declaraciones públicas, Zitto se reunió con Néstor Grindetti, presidente de Independiente, para trabajar en un plan que permita levantar la clausura del Libertadores de América. El fiscal fue claro en su postura: los distintos organismos deberán acordar un esquema común para garantizar la seguridad en los próximos encuentros.

Cabe recordar que Zitto ya estuvo involucrado en causas resonantes, como la investigación por el tiroteo en Dock Sud en el que murió Nahuel “Perrito” Barrios.

La denuncia de la U de Chile y la reacción de Independiente

El club chileno, encabezado por su presidente Michael Clark, formalizó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires por los delitos sufridos por su parcialidad. La presentación también contó con la participación del director José Ramón Correa y del abogado Jorge Arredondo.

Por su parte, Independiente difundió un comunicado en el que informó la identificación de 25 hinchas responsables de las agresiones. “Gracias al trabajo conjunto con APreViDe ya fueron identificados 25 delincuentes. Serán expulsados como socios y pediremos derecho de admisión de por vida para que nunca más ingresen a un estadio”, señalaron desde Avellaneda.

Los graves incidentes del partido entre Independiente y Universidad de Chile dejaron al descubierto fallas estructurales en materia de seguridad y derivaron en un proceso judicial que podría tener consecuencias severas. Con la investigación en marcha y el estadio clausurado, el futuro inmediato del Rojo estará marcado por cómo logre recomponer la confianza institucional y garantizar que hechos semejantes no vuelvan a repetirse.