El georgiano que hace olvidar a las leyendas en París ¡Kvaradona conquista Europa!

¡El heredero del trono ya está aquí! Khvicha Kvaratskhelia no solo es el motor del PSG, es una fuerza de la naturaleza que ha reescrito los libros de la Champions League. Tras su épico doblete ante el Bayern, el mundo del fútbol se rinde a sus pies: Seedorf lo llama “el mejor del mundo” y las estadísticas confirman que estamos ante un candidato indiscutible al Balón de Oro. ¿Es ‘Kvaradona’ el nuevo dueño del fútbol mundial?

Desde que aterrizó en el Parque de los Príncipes en enero de 2025 por 70 millones de euros, la cara del Paris Saint-Germain cambió para siempre. Khvicha Kvaratskhelia, apodado cariñosamente por Luis Enrique como ‘Kvaradona’, ha dejado de ser una promesa para convertirse en la realidad más brillante del fútbol europeo. Su impacto ha sido tan brutal que fue pieza clave para que el club parisino levantara su primera “Orejona” la temporada pasada.

El hombre de los récords imposibles

Lo que está haciendo el georgiano en la presente Champions League no tiene precedentes. Con su doblete en la victoria 5-4 ante el Bayern Múnich en la ida de semis, Kvaratskhelia se convirtió en el único jugador en la historia en marcar en todas las rondas bajo el formato actual de la competición:

Fase de Liga: 3 goles.

Playoffs: 2 goles.

Octavos: 3 goles.

Cuartos: 2 goles.

Semifinales: 2 goles.

Final: 1 gol (el curso pasado).

Un animal de Champions

La metamorfosis de ‘Kvara’ cuando escucha el himno de la Champions es digna de estudio. En lo que va de campaña, suma 10 goles y 5 asistencias en el torneo continental, superando incluso su producción en la Ligue 1. Desde su llegada a París, ha “fabricado” un total de 20 goles en Europa (13 dianas y 7 pases de gol), estando involucrado en el 37.2% de la producción ofensiva de su equipo.

¿El próximo Balón de Oro?

Las leyendas del deporte no han tardado en reaccionar. Clarence Seedorf, ganador de cuatro Champions, fue tajante tras el recital ante el Bayern: “Kvaratskhelia es el mejor jugador del mundo y seguirá mejorando. Carga con el equipo y sabe qué hacer en cada momento”. Por su parte, Luis Enrique defiende su consistencia: “Para mí, ‘Kvara’ es un jugador de primer nivel durante todo el año”.

A pesar de que Georgia no estará en el próximo Mundial, el “7” del PSG está haciendo méritos de sobra para que el galardón individual más importante del fútbol termine en sus manos. Su inteligencia táctica y su capacidad para aparecer en los momentos de máxima presión lo han colocado en la cima del Olimpo futbolístico.

¿Cree usted que ‘Kvaradona’ tiene méritos suficientes para quitarle el Balón de Oro a las estrellas consagradas, o necesita ganar otra Champions consecutiva para sellar su leyenda?