El gran problema de Garnacho con su actual entrenador El joven argentino del Manchester United protagonizó una controversia tras su actitud en la victoria ante Ipswich Town

02/03/2025 · 11:44 AM

Alejandro Garnacho atraviesa días turbulentos en el Manchester United. Luego de haber sido reemplazado en el entretiempo durante el partido contra Ipswich Town, el extremo argentino se retiró directamente al vestuario, una actitud que no pasó desapercibida para el entrenador Ruben Amorim. Aunque el episodio no derivó en una sanción disciplinaria formal, el técnico decidió imponerle un castigo particular, destacando la importancia de la imagen en un club de la magnitud de los Red Devils.

La reunión entre Garnacho y Amorim

Según reveló el propio Amorim, fue el mismo Garnacho quien decidió acercarse a su oficina al día siguiente para hablar sobre la situación. El portugués explicó que, tras investigar lo ocurrido, pudo confirmar que el jugador se había dirigido directamente al vestuario para cambiarse debido a la lluvia y que, aunque no permaneció en el banquillo, sí vio el resto del encuentro desde otra zona del estadio.

“Fue un gesto curioso porque él mismo vino a hablar conmigo. Hice algunas averiguaciones y supe que no fue una cuestión de enojo, sino que simplemente se cambió porque estaba mojado. Vio el partido, aunque no desde el banco, y al final del encuentro estuvo con el equipo antes de irse a casa”, relató el técnico.

Un castigo simbólico para reforzar la disciplina

A pesar de que Amorim no consideró el episodio como un problema grave, sí enfatizó que en un club como el Manchester United la percepción y la imagen juegan un papel fundamental. Para reforzar la importancia de los valores dentro del equipo, el DT acordó con Garnacho un castigo simbólico: invitar a cenar a todo el plantel.

“No es un problema serio, pero en un club de esta dimensión todo importa. La percepción es clave y debemos cuidar la imagen del equipo. Así que Alejandro va a pagar una cena para sus compañeros y ahí termina el asunto”, aseguró el entrenador.

¿Perderá la titularidad ante Fulham?

Más allá de la polémica, Garnacho sigue siendo una pieza importante en los planes de Amorim. Sin embargo, su presencia en el once inicial para el duelo de octavos de final de la FA Cup ante Fulham, que se jugará el domingo a las 13:30 (hora argentina), no está garantizada. Durante el partido ante Ipswich Town, el argentino sufrió una molestia física, lo que podría condicionar su titularidad en el próximo compromiso.

Con el incidente cerrado dentro del vestuario, Garnacho tendrá la oportunidad de demostrar su compromiso en la cancha y seguir ganándose la confianza de su entrenador en un Manchester United que necesita estabilidad y resultados.