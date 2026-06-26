El histórico reencuentro de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el Mundial Los viejos amigos de la época dorada del Real Madrid se verán las caras este sábado en Miami como capitanes de Portugal y Colombia. Un duelo cargado de morbo, récords mundiales y el invicto del combinado cafetero.

El Hard Rock Stadium de la vibrante ciudad de Miami será el epicentro absoluto del planeta fútbol en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Las selecciones de Portugal y Colombia se disputarán el liderato definitivo del Grupo K este sábado, en un compromiso de alta intensidad que tendrá como el gran atractivo de la jornada el frente a frente entre dos viejos conocidos y leyendas de la élite europea: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Atrás quedaron aquellas tres gloriosas temporadas en las que ambos astros compartían el vestuario del Real Madrid en España, una época donde forjaron una estrecha amistad, celebraron títulos continentales y compartían entrenamientos en los que las risas eran habituales. Mañana, la nostalgia quedará de lado cuando salten al terreno de juego portando la cinta de capitanes de sus respectivas naciones y defendiendo realidades muy distintas en la cancha, pero con el mismo hambre de gloria.

Por un lado del cuadrilátero está el inoxidable Cristiano Ronaldo. A sus 41 años de edad, el astro luso expandió los límites de la historia del deporte en esta Copa del Mundo de Norteamérica al transformarse en el primer ser humano de todos los tiempos en anotar al menos un gol en six ediciones distintas del Mundial, un hito que agiganta su figura en el cierre de su carrera.

Por el otro lado de la cancha llega un maduro y rejuvenecido James Rodríguez. A sus 34 años, el talentoso mediocampista colombiano funge como el director de orquesta absoluto de una selección cafetera que ha maravillado al mundo. Apoyado por el desequilibrio de figuras como Luis Díaz, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo arrastra un prolongado invicto y un nivel de juego vistoso que los coloca como serios candidatos a la corona. El duelo de este sábado no es solo por los tres puntos, es el choque de dos de las zurdas y derechas más icónicas del fútbol moderno cara a cara.