El impresionante historial de Argentina cada vez que juega una semifinal del Mundial La Albiceleste disputará ante Inglaterra en este 2026 su sexta semifinal en la historia de las Copas del Mundo. En las cinco ocasiones anteriores, el combinado sudamericano jamás fue eliminado en esta instancia. Un registro impecable desde los inicios del torneo.

Las planillas históricas de la FIFA exponen una realidad contundente de cara al duelo de este miércoles en Atlanta: la Selección Argentina posee un récord de efectividad del cien por ciento en la ronda de semifinales. Desde la fundación de la cita mundialista en la campaña de 1930 hasta la presente edición de Norteamérica 2026, el conjunto hoy comandado por Lionel Scaloni ha logrado superar de forma lineal esta aduana cada vez que ha inscrito su nombre en los folios de los cuatro mejores del planeta.

Cabe destacar una precisión metodológica en los libros de récords: el primer título de Argentina, alcanzado en su propio suelo en la edición de 1978, no contempló la fisonomía de una semifinal en sus pizarras, ya que el formato de competencia de aquella época estipulaba una segunda fase de grupos donde los líderes avanzaban de manera directa a la gran final del torneo.

El desglose cronológico de las batallas

Las cinco semifinales previas de la Albiceleste combinan goleadas categóricas, genialidades individuales y pasajes de alta tensión resueltos desde el punto penal:

Uruguay 1930: En la edición inaugural del certamen, Argentina plantó su bandera perimetral en la antesala de la final al demoler de forma lineal a Estados Unidos con una pizarra de 6-1, aunque posteriormente cedería el trofeo ante el país organizador por 4-2.

México 1986: Camino a la conquista de la segunda estrella, la fisonomía del encuentro estuvo marcada por la deidad futbolística de Diego Armando Maradona, quien esculpió un doblete histórico para firmar el triunfo por 2-0 ante Bélgica en el Estadio Azteca.

Italia 1990: En una de las tramas más dramáticas del paddock del fútbol, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo silenció Nápoles al igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios frente al cuadro anfitrión, sellando el boleto a la final en la tanda de penales por 4-3.

Brasil 2014: La historia de los tiros desde los doce pasos se repitió en la Arena de São Paulo. Tras congelar las pizarras con un cerrado 0-0 en el tiempo extra, el guardameta Sergio “Chiquito” Romero emergió en plan de héroe para certificar la clasificación sobre Países Bajos por 4-2 en los penales.

Catar 2022: La antesala de la tercera estrella se resolvió como un auténtico trámite técnico sobre el césped de Lusail. Los liderados por Lionel Messi borraron del mapa a Croacia con un contundente 3-0, gracias a las firmas de Julián Álvarez (2) y el propio Messi.

Las planillas históricas de la Albiceleste en semifinales

Mundial Rival de Turno Resultado Oficial Desenlace / Vía de Clasificación Uruguay 1930 Estados Unidos 6 – 1 Victoria en tiempo reglamentario. México 1986 Bélgica 2 – 0 Victoria en tiempo reglamentario. Italia 1990 Italia 1 – 1 Clasificación por Penales (4 – 3). Brasil 2014 Países Bajos 0 – 0 Clasificación por Penales (4 – 2). Catar 2022 Croacia 3 – 0 Victoria en tiempo reglamentario. Norteamérica 2026 Inglaterra Por disputarse Miércoles 15 de julio en Atlanta.

El choque de este miércoles ante los ingleses en la plaza de Atlanta añadirá el sexto folio a esta bitácora de alta fidelidad, donde la escuadra sudamericana saltará a la caja de golpeo con el respaldo de la historia de su lado para intentar sellar su pasaporte a la gran cita del domingo 19 de julio en Nueva Jersey.