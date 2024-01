El increíble empate entre Messi y Haaland en el The Best 2024 El momento donde Lionel Messi se eligió como mejor futbolista del año, a pesar de un empate perfecto.

Lionel Messi ha ganado el premio The Best de la FIFA por tercera vez, convirtiéndose en el primer futbolista en lograrlo. En la votación, Messi y Erling Haaland empataron con 48 votos cada uno, pero un pequeño factor permitió a Messi alzarse como el ganador. Messi, conocido como “La Pulga”, actualmente juega como delantero para el Inter de Miami en la Major League Soccer.

Los premios The Best FIFA Football Awards son un evento anual que honra a los miembros más destacados del deporte más popular del mundo. Es presentado por el organismo rector del deporte, FIFA, y tiene como objetivo reconocer la excelencia en los logros individuales y de equipo del fútbol asociación. Las categorías de premios incluyen The Best FIFA Men’s Player, The Best FIFA Women’s Player, The Best FIFA Men’s Coach, The Best FIFA Women’s Coach, The Best FIFA Men’s Goalkeeper, The Best FIFA Women’s Goalkeeper, The FIFA Puskás Award, The FIFA Fair Play Award y The FIFA Fan Award. El premio es altamente prestigioso y es ampliamente reconocido como uno de los mayores honores en el mundo del fútbol.

¿Pero cómo es la votación?

Para la votación de los premios The Best FIFA Football Awards se toma en consideración el rendimiento de la temporada (de agosto a julio) y los votos quedan a criterio de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas especializados (avalados por la FIFA) y un 50 por ciento por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de la FIFA.

En la ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards, los votos de los capitanes son los primeros en el rango y tienen un peso importante en la elección del ganador. En el caso de Lionel Messi, los votos de los capitanes le permitieron mostrarse como superior a Erling Haaland y ganar el premio. Sin embargo, en las redes sociales, algunos usuarios han criticado este tipo de actos y lo han calificado como un robo, ya que consideran que Haaland merecía ganar el premio más que Messi. Es importante destacar que para este galardón no se tiene en cuenta lo logrado en el Mundial 2022.





Erling Haaland, el futbolista noruego, tuvo una destacada temporada, batiendo récords y recibiendo varios reconocimientos. En su primera temporada con el Manchester City, rompió el récord de goles en la historia de la Premier League, ganó la Bota de Oro europea, fue el máximo goleador de la Champions League y recibió varios premios individuales, contribuyendo al éxito del equipo. A pesar de esto, en los premios The Best FIFA Football Awards, los votos de los capitanes y otros factores llevaron a que Lionel Messi se alzara con el premio, lo que generó controversia en las redes sociales, donde algunos consideraron que Haaland merecía el premio.