Después de siete temporadas en el Paris Saint-Germain, donde se consolidó como su máximo goleador histórico con 256 goles en 308 partidos, Kylian Mbappé llegó al Real Madrid como agente libre, sin que el club tuviera que pagar una tarifa de transferencia. Sin embargo, su impacto en la nómina merengue es considerable, gracias a un jugoso bono de fichaje y un salario que lo coloca como el jugador mejor pagado del equipo.

El contrato de Mbappé con el Madrid es por cinco temporadas, y según cifras de Capology, el francés percibe casi 600,000 euros semanales, lo que se traduce en un salario anual de más de 32 millones de dólares brutos.

🚨 Kylian Mbappé becomes the FIRST Real Madrid player to score 18 goals in the first 25 La Liga games since Cristiano Ronaldo (20). pic.twitter.com/xqyOFTKPGs

— TC (@totalcristiano) March 9, 2025