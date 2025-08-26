El milagro de Estrasburgo: de la quiebra y el descenso a ser la cuna de las nuevas joyas sudamericanas en Europa El Racing de Estrasburgo, histórico club francés, pasó de la bancarrota y el ostracismo en la quinta división a transformarse en un laboratorio de talentos juveniles con fuerte presencia sudamericana.

Un resurgir inesperado

La historia reciente del Racing de Estrasburgo es digna de un guion cinematográfico. En 2011, el club alsaciano —fundado en 1906— tocaba fondo: declarado en quiebra, descendido de manera administrativa a la quinta categoría y con un futuro incierto. Sin embargo, lo que parecía el final fue apenas el inicio de una reconstrucción meteórica.

Con el paso de los años, Estrasburgo fue escalando divisiones hasta volver a la Ligue 1 en 2017, recuperando parte del prestigio perdido. Pero el verdadero punto de quiebre llegaría en 2023, cuando BlueCo, el consorcio empresarial encabezado por Todd Boehly —también dueño del Chelsea—, adquirió casi la totalidad del club por 75 millones de euros. Desde entonces, la institución se convirtió en un polo de atracción para jóvenes promesas con proyección internacional.

Juventud como bandera

La apuesta deportiva del Estrasburgo es clara: darle protagonismo a los futbolistas nacidos en este siglo. La muestra más contundente se dio hace unas semanas en un duelo de Ligue 1 frente a Metz, donde presentó un once titular integrado únicamente por jugadores menores de 23 años, entre ellos los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

El promedio de edad del plantel es de apenas 21,9 años, lo que convierte al club en uno de los más jóvenes de las ligas europeas. Incluso en partidos recientes, los jugadores de campo más experimentados rondaban apenas los 23, con excepción del arquero sueco Karl-Johan Johnsson, de 35, que aporta experiencia y equilibrio bajo los tres palos.

Una tradición con historia

Aunque para muchos fanáticos fuera de Francia Estrasburgo es un club poco conocido, lo cierto es que posee un recorrido importante. Es uno de los seis equipos galos que han conquistado los tres títulos principales del país: campeón de liga en 1979, tres veces ganador de la Copa de Francia y tres de la Copa de la Liga. Además, en 1995 levantó la desaparecida Copa Intertoto de la UEFA.

Sin embargo, la debacle económica de inicios de la década pasada lo arrastró al abismo. Aquella crisis, que lo obligó a empezar desde abajo, fue también el combustible de un proyecto que hoy lo ubica como referente de reconstrucción y modernización en el fútbol europeo.

El puente con Chelsea y la llegada de joyas sudamericanas

La compra por parte de BlueCo no solo significó estabilidad financiera, sino también un vínculo estratégico con el Chelsea. Los Blues utilizan a Estrasburgo como plataforma para foguear a sus jóvenes talentos antes de dar el salto a la Premier League. Así arribaron jugadores como Mike Penders, Mamadou Sarr, Ishé Samuels-Smith y Mathis Amougou.

Pero el atractivo del club francés no se limitó al semillero inglés. En los últimos meses, las promesas sudamericanas también empezaron a desembarcar en Alsacia. El ecuatoriano Kendry Páez, figura precoz de Independiente del Valle y habitual en la selección de su país, se unió a Barco y Panichelli, ambos argentinos con pasado en Boca y River respectivamente. A ellos se suma el colombiano Óscar Perea, extremo veloz de 19 años que llegó desde Atlético Nacional.

El “Messi” de Estrasburgo

El fenómeno juvenil tiene también su toque pintoresco. Entre las filas del club aparece Rayanne Messi, un atacante francés de 18 años que comparte apellido con el astro argentino. Reclutado desde las inferiores del Dijón por 1,5 millones de euros, debutó en la Copa de Francia con un doblete en apenas seis minutos, convirtiéndose en la nueva sensación del equipo.

Un futuro prometedor

Hoy, Estrasburgo combina tres factores que lo convierten en una de las historias más atractivas del fútbol contemporáneo: un plantel con promedio de 21 años, la llegada de talentos sudamericanos de alto potencial y el respaldo de un gigante económico con intereses en la Premier League.

Su presente ya refleja resultados: finalizó séptimo en la última Ligue 1 y disputa la Conference League, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada en el Viejo Continente.

El Racing de Estrasburgo, aquel club que hace poco más de una década parecía condenado al olvido, hoy es sinónimo de resurgimiento, juventud y proyección. Con respaldo financiero, identidad renovada y una cantera globalizada, se presenta como un laboratorio de talentos que promete marcar el rumbo del fútbol europeo en los próximos años.