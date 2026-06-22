El “milagro” de los Tiburones Azules, la sensación del Mundial 2026 Con apenas 500.000 habitantes y una estructura doméstica semiprofesional, la Selección de Cabo Verde se ha robado los focos en el Grupo H tras frenar a potencias de la talla de España y Uruguay. El secreto de su éxito no reside en sus canchas insulares, sino en una brillante y quirúrgica captación de su diáspora en Europa.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 recordará la primera fase en el Grupo H por la irrupción volcánica de un debutante absoluto que ha destrozado los prodes y las casas de apuestas. La Selección de Cabo Verde se ha erigido de forma unánime como la gran “Cenicienta” del torneo tras encadenar dos resultados de época en sus primeras presentaciones: un rocoso empate 0-0 ante la todopoderosa España de Luis de la Fuente y un electrizante 2-2 frente a la Uruguay comandada por Marcelo Bielsa en Miami.

Para el espectador casual, que un pequeño archipiélago de la costa noroeste africana con poco más de medio millón de habitantes compita cara a cara con campeones mundiales parece un milagro inexplicable. Sin embargo, detrás del festejo eufórico de figuras como Kevin Pina, se esconde una planificación de captación de talento que desafía las fronteras geográficas tradicionales.

Radiografía del fútbol local: Pasión sobre recursos

El contexto del balompié en las islas hace que la hazaña sea doblemente meritoria. El torneo doméstico, conocido como el Campeonato de Cabo Verde, es un circuito de carácter semiprofesional con apenas 12 clubes participantes.

Su formato es singular y sumamente corto:

Fase Regional: Más de 100 equipos se inscriben en 11 ligas regionales a lo largo de las islas.

Fase Nacional: Los campeones de cada región (más el monarca defensor) se dividen en dos zonas de 6 equipos. Se disputa una fase regular a partido único (5 jornadas).

Eliminatoria: Los dos mejores de cada sector avanzan a semifinales y posteriormente a una gran final de ida y vuelta. El campeón obtiene el codiciado boleto a la Champions League de África.

El club más laureado de la historia del país es el CS Mindelense con 13 coronas (vigente monarca de la Copa Nacional), seguido por el Sporting Club de Praia con 10 títulos. A pesar de la efervescencia con la que se vive el derbi nacional, las limitaciones económicas son evidentes y las infraestructuras modestas, teniendo como joya de la corona el Estadio Nacional con capacidad para apenas 15.000 espectadores.

La Diáspora: El verdadero motor de los Tiburones Azules

El gran secreto a voces del seleccionador Bubista radica en que el éxito de los “Tiburones Azules” no se gestó en el barro de la liga local. De hecho, dentro del plantel histórico que disputa el Mundial, solo dos futbolistas cuentan con pasado en el torneo doméstico:

Josimar Dias ‘Vozinha’: El veterano guardameta y héroe del certamen, quien dio sus primeros pasos en el Batuque FC y el CS Mindelense. Stopira: El emblemático defensor que inició su andar profesional en el Sporting Praia en 2007 antes de emigrar.

El resto de la plantilla es un fascinante rompecabezas sociológico de la migración caboverdiana posterior a la independencia de 1975. La federación entendió que su mayor mina de oro estaba en los hijos y nietos de aquellos que emigraron a potencias como Portugal, Países Bajos, Francia e Irlanda.

A través de un reclutamiento estratégico, Cabo Verde logró convencer a futbolistas formados bajo las metodologías de la élite europea. Nombres como el central Logan Costa (con recorrido en el Villarreal de España) o Sidny Lopes Cabral (vinculado al Benfica) ejemplifican este fenómeno. Incluso el zaguero Pico Lopes, pieza fundamental del Shamrock Rovers, es nacido en Irlanda pero defiende con orgullo la bandera de sus ancestros.

Identidad técnica y el liderazgo de Ryan Mendes

A pesar de poseer el despliegue físico característico del balompié africano, los isleños se niegan a ser encasillados como un equipo rústico que solo sabe replegarse en el fondo. “Que seamos un país pequeño no significa que renunciemos a la posesión. Siempre tenemos esa calidad y ese instinto asesino que buscamos en el ataque”, advirtió Pico Lopes.

El alma y ADN del equipo reposa en la cinta de capitán de Ryan Mendes. A sus 36 años, el delantero que brillara en el Lille de Francia y el Nottingham Forest de la Premier League inglesa es el líder espiritual del camerino. Mendes es el máximo goleador histórico (17 tantos) y el jugador con más internacionalidades en la historia de la nación, liderando un tridente ofensivo de mucho respeto técnico junto a Willy Semedo y Jovane Cabral.

Cabo Verde se ubica actualmente en el puesto 63 del Ranking FIFA, pero juega con la confianza de un gigante. Con un proceso de trabajo consolidado de casi un lustro, los africanos llegarán a la última jornada de la fase de grupos el próximo viernes 26 de junio dependiendo de sí mismos. Mientras Uruguay y España se sacan chispas en Zapopan, los dirigidos por Bubista chocarán ante la eliminada Arabia Saudí con una meta que ya no parece ninguna utopía: sellar el pasaporte histórico a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.