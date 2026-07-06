La Roja se ha ganado este estatus de gigante gracias a su corona en la Eurocopa, su equilibrio colectivo y la irrupción estelar de Lamine Yamal. Sin embargo, invitamos a una profunda prudencia de cara al Clásico Ibérico: en un torneo de eliminación directa, un error arbitral, una expulsión o una tarde inspirada de colosos como la Portugal de Cristiano Ronaldo pueden mandar las matemáticas a la basura. Al final, las supercomputadoras no marcan goles y la única verdad se escribirá sobre el césped de Dallas.