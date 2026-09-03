El director general del AS Mónaco, Thiago Scuro, reveló en rueda de prensa los entretelones del colapso:
“Durante el día tuvimos un acuerdo cerrado para que Balogun fuera al Everton. Él viajó por la mañana para someterse al examen médico y firmar su contrato. Alrededor de las 7:00 p.m., Everton nos contactó planteando dudas sobre su reconocimiento, algo que para nuestro equipo médico y el de Balogun no tenía ningún sentido”, explicó Scuro.
Tras un tira y afloja de varias horas y la consulta con especialistas externos, el Everton comunicó que estaba listo para seguir adelante y solicitó la prórroga habitual de la Premier League mediante la deal sheet. Ambas directivas firmaron la documentación, pero el internacional norteamericano se negó a estampar su rúbrica al no sentirse cómodo con las dudas sembradas sobre su salud ni con el trato recibido durante las pruebas.
El efecto dominó que enfureció al Chelsea
El intento de traspaso de Balogun desató una carambola financiera que dejó secuelas directas en Londres. Debido a su necesidad institucional de generar ingresos en esta ventana, el Mónaco había accedido a traspasar al centrocampista senegalés Lamine Camara al Chelsea por 47 millones de libras cuando la venta de Balogun parecía caída.
No obstante, en cuanto el Everton reactivó las conversaciones por Balogun a última hora, la cúpula monegasca rompió el preacuerdo con los Blues. Al abortarse posteriormente la firma del delantero estadounidense, el Mónaco terminó la jornada sin cerrar ninguna de las dos ventas, dejando al Everton sin el reemplazo de Beto y al Chelsea con un profundo malestar institucional.
Con las cinco grandes ligas europeas (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) formalmente cerradas para inscripciones, el Mónaco continúa buscando alternativas financieras inmediatas.
Escenario de futuro y la ventana de invierno
Scuro confirmó que el club del Principado mantiene conversaciones activas para estudiar el futuro inmediato del atacante de cara a los campeonatos que aún permanecen abiertos:
“Seguimos esperando a que Balogun regrese con nosotros, nos sentemos a hablar y definamos juntos el siguiente paso. Todavía tenemos otros mercados abiertos con los que estamos manteniendo discusiones… ligas que conservan la capacidad financiera para concretar operaciones”, enfatizó el directivo brasileño.
Si el delantero no acepta ninguna propuesta de las ligas con ventana extendida durante las próximas semanas, permanecerá en la disciplina del Mónaco hasta la apertura del mercado invernal en enero, donde la directiva volverá a colocarlo en la rampa de salida para aliviar su balance contable.