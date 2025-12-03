El Mundial de 2026 será el primero en contar con 48 selecciones nacionales, pero eso no significa que algunos jugadores de renombre no se queden fuera Elias Burke, de The Athletic, enumera algunas de las estrellas que corren el riesgo de perderse la fiesta, empezando por aquellas que ya han confirmado su ausencia.

Definitivamente se perderán para varias de las grandes figuras del fútbol, ​​sus sueños de llegar al Mundial se vieron truncados en la fase de clasificación.

Al igual que leyendas del pasado que nunca pisaron el máximo escenario del fútbol, ​​como George Weah (Liberia) y George Best (Irlanda del Norte), varios de este grupo son las superestrellas principales de naciones pequeñas y poco conocidas con poca o ninguna trayectoria en el Mundial.

Llegar a la Eurocopa de 2024 fue un gran logro para Georgia, pero la estrella del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, no logró inspirarlos para viajar a Norteamérica el próximo verano en un difícil grupo de clasificación. Lo mismo puede decirse del portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, y del nuevo delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, que lideran y siguen a Eslovenia (clasificada por última vez al Mundial en 2010) y a la Guinea de Serhou Guirassy.

Aunque no se clasifica para un Mundial desde 1986, Hungría era la favorita para llegar a la repesca antes de su último partido, recibiendo a la República de Irlanda. Sin embargo, debido al brillante triplete de Troy Parrott, que incluyó un dramático gol de la victoria en el último minuto, el centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, no será el capitán de su selección en el torneo del próximo verano.

Una campaña de clasificación mediocre de Nigeria y Camerún dejó a Victor Osimhen (Galatasaray) y Bryan Mbeumo (Manchester United) en la repesca de la CAF, donde ambos fueron eliminados por la República Democrática del Congo.

Aún en la lotería de los play-offs al no clasificarse automáticamente para el torneo, los siguientes jugadores participarán en los play-offs de marzo.

Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Riccardo Calafiori (Arsenal) y Sandro Tonali (Newcastle United) esperan llevar a Italia a su primera fase final de un Mundial desde 2014, tras no clasificarse en 2018 y 2022. Si vencen a la Irlanda del Norte del lateral del Liverpool Conor Bradley el 26 de marzo, se enfrentarán a Gales o Bosnia y Herzegovina en un partido decisivo unos días después.

Tras una desastrosa campaña de clasificación, Suecia tiene una segunda oportunidad de asegurar su plaza para el verano gracias a su posición en la Liga de Naciones. Para entonces, el recién nombrado seleccionador sueco, Graham Potter, debería tener a su principal creador, Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur), en forma y disponible para alimentar la dupla de ataque de clase mundial formada por Viktor Gyokeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool). Si vencen a Ucrania en su primer partido, podrían enfrentarse a la Polonia de Robert Lewandowski en la final.

El centrocampista del Real Madrid y Turquía, Arda Guler, es la estrella destacada del cuarteto de la “Ruta C” de la UEFA, en el que también participan Eslovaquia, Kosovo y Rumanía. En la Ruta D, la República de Irlanda espera que Parrott repita su hazaña para derrotar a la República Checa, donde el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, podría encontrarse con Macedonia del Norte o con Dinamarca, que aspira a llevar a los veteranos Kasper Schmeichel y Christian Eriksen a su último Mundial.

Dudas persistentes en la selección

En 2022, Sergio Ramos, Thiago Alcántara, Ivan Toney y el defensa del Arsenal Gabriel fueron las ausencias que acapararon los titulares de sus selecciones en Catar. En cada torneo, las estrellas se quedan viendo el partido desde casa mientras sus compatriotas representan a la nación en el campo, y el próximo verano no será la excepción.

Su excompañero en el Barcelona y el PSG, Neymar, ya se teme lo peor. Tras dejar el PSG en 2023, Neymar, de 32 años, ha tenido problemas con las lesiones y su estado de forma, dejando el club saudí Al Hilal en enero para fichar por el Santos, el club brasileño donde se formó de joven y se ganó una leyenda, ganando la Copa Libertadores continental en 2011. Sin embargo, desde entonces, Neymar ha sido una sombra de lo que fue, y el entrenador Carlo Ancelotti le ha dado seis meses para demostrar su estado físico antes de los partidos internacionales de marzo. Como estrella indiscutible del fútbol brasileño, tiene un lugar en la plantilla si alcanza su máximo potencial, pero a estas alturas parece una apuesta arriesgada.

Al igual que Brasil, Inglaterra cuenta con un buen equipo creativo, lo que genera crecientes debates sobre a quién dejará fuera de su convocatoria final el entrenador Thomas Tuchel. Jude Bellingham tiene sin duda un puesto asegurado en la lista final, pero la competencia es intensa entre Cole Palmer, Phil Foden, Eberechi Eze, Morgan Rogers y Morgan Gibbs-White, entre otros, quienes deben demostrar su valía en la Premier League y en competiciones europeas para ganarse un puesto. La competencia también es intensa en las posiciones de lateral, y tras haber sido descartado de las últimas convocatorias con Tuchel, Trent Alexander-Arnold, posiblemente el lateral derecho con mayor talento ofensivo de su generación, debe mejorar para que el Real Madrid encuentre la manera de volver a la élite.

Los planes de Alemania.

Francia, rival de Inglaterra en cuartos de final del último Mundial, convocó recientemente a N’Golo Kanté, quien milita en Arabia Saudí con el Al Ittihad, para los partidos internacionales de noviembre. Desafortunadamente, parece muy improbable que se una a él su compañero en el mediocampo, Paul Pogba, campeón del Mundial de 2018, quien ha jugado muy poco en el Mónaco desde que se le impuso una sanción de cuatro años por dopaje, que se redujo a 18 meses tras la apelación. En Alemania, persisten las dudas sobre el regreso de Manuel Neuer a la selección nacional tras retirarse del fútbol internacional tras la Eurocopa 2024, mientras que su suplente de toda la vida, Marc-André ter Stegen, ha sido excluido del fútbol de clubes del Barcelona.

Y con la oportunidad de representar a la selección estadounidense en un Mundial en casa, la competencia es alta bajo el mando de Mauricio Pochettino, sobre todo tras la mejora de resultados y actuaciones en las concentraciones de octubre y noviembre. Un jugador que la afición espera ver es Gio Reyna, quien está jugando con regularidad en el Borussia Mönchengladbach y recientemente ha impresionado con la selección nacional. Las lesiones y la falta de forma han lastrado su ascenso, pero es uno de los pocos jugadores creativos en la plantilla de Pochettino.

Luchando contra las lesiones

No poder regresar a tiempo tras una lesión para un Mundial es una pesadilla para cualquier futbolista internacional, pero para algunas estrellas reconocidas, este torneo podría llegar demasiado pronto en su recuperación.

Probablemente ese sea el caso de la dupla inglesa, James Maddison (Tottenham Hotspur) y Levi Colwill (Chelsea), quienes sufrieron lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) durante la pretemporada. Maddison ha estado al margen de la convocatoria de Inglaterra desde su inclusión en la convocatoria del Mundial anterior en 2022, pero Colwill fue titular en la derrota de Inglaterra ante Senegal en junio. Tras ganar el Mundial de Clubes con el Chelsea, muchos lo habrían considerado incluido en la convocatoria final de Tuchel antes de su lesión de larga duración.

Si bien la recuperación de Rodri de una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) sufrida hace más de un año ha sido más complicada de lo previsto, tiene tiempo de sobra para ponerse en forma para el Manchester City antes de representar a España el próximo año. Sin embargo, es incierto si Gavi se unirá a él en el centro del campo. El talentoso jugador de 21 años se lesionó la rodilla derecha en un entrenamiento del Barcelona en agosto. A pesar de los temores iniciales de que hubiera sufrido una segunda lesión de LCA en dos años, el entrenador del club, Hansi Flick, declaró en rueda de prensa a finales de septiembre que se esperaba que Gavi volviera de su lesión en cuatro o cinco meses. De ser así, tendrá varios meses para demostrar su estado físico al seleccionador español, Luis de la Fuente, quien describió la mentalidad de Gavi como “muy fuerte” tras la lesión.