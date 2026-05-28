La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA está en su recta final, y más allá de la pasión que se vivirá en las canchas, el torneo ya perfila un impacto financiero monumental en la región. El Mundial de Fútbol dejará un beneficio económico directo de 2,570 millones de dólares en las tres ciudades sede de México, lo que representará un aporte estimado del 0.13 % al Producto Interno Bruto (PIB) del país azteca en su previsión más conservadora.
Los datos se desprenden del informe titulado ‘Movilidad Urbana ante el Mundial’, un exhaustivo análisis desarrollado por la firma de consultoría e investigación The Competitive Intelligence Unit (The CIU) en colaboración estratégica con la plataforma de transporte y movilidad Uber. Durante la presentación de los resultados, Gonzalo Rojón, director de análisis de mercado de The CIU, enfatizó que esta descomunal derrama económica se registrará en un período de “menos de un mes”, dinamizando de forma histórica los comercios y la infraestructura de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Más de 105,000 empleos y el motor del hospedaje
Uno de los puntos más destacados de la investigación es el fuerte impacto laboral que traerá consigo la justa mundialista. El estudio proyecta la creación de 105,000 empleos temporales adicionales durante las semanas de competencia, concentrándose la mayor demanda en áreas críticas de servicio como el sector del alojamiento, la hostelería y el turismo receptivo. Rojón recalcó que se trata de indicadores sumamente robustos para el dinamismo comercial interno de la nación, especialmente si se toma en cuenta que la gran mayoría de los compromisos del torneo se celebrarán en el territorio de los Estados Unidos.
El transporte público y las aplicaciones lideran la movilidad
El reporte, elaborado a partir de entrevistas presenciales y digitales a más de 1,500 ciudadanos mexicanos, desglosó cuáles serán las preferencias de traslado de los fanáticos locales y extranjeros para asistir a los estadios correspondientes:
La opción masiva: El transporte público tradicional se coronó como la alternativa preferida por los usuarios, acaparando el 72.4 % de las menciones.
Las plataformas digitales: Las aplicaciones de movilidad urbana se consolidaron sólidamente en la segunda posición con un 35.8 % de preferencia general.
Los viajeros aéreos: Entre aquellos fanáticos que se trasladarán en avión para presenciar los encuentros, el 47.9 % utilizará plataformas tecnológicas, superando notablemente el uso de taxis tradicionales o vehículos particulares.
En este segmento del mercado, Uber se posicionó como la aplicación favorita con un abrumador 81.4 % de respaldo, fundamentado principalmente en la percepción de seguridad que brinda la función de poder grabar el trayecto en tiempo real. Un dato sumamente revelador del estudio es que, de no existir este tipo de plataformas de transporte, el 50 % de las personas encuestadas admitió que optaría por no asistir a los estadios del Mundial, debido a que el 62.5 % las utiliza como el enlace principal para llegar a otros puntos de las ciudades sede.
El esperado silbatazo inicial de la Copa del Mundo se dará el próximo 11 de junio, cuando la selección nacional de México se enfrente al combinado de Sudáfrica en el partido inaugural que tendrá como escenario la Ciudad de México, marcando el comienzo de una fiesta deportiva y financiera sin precedentes en el continente.