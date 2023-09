“El Mundial estuvo amañado para que lo gane Messi” Uno de los rivales de Argentina en la Copa del Mundo cargó contra el campeón y ni siquiera sus propios dirigidos lo respaldaron

Pasaron casi nueve meses de que Lionel Messi, por fin, pudo levantar la tan ansiada Copa del Mundo. Nueve meses de una de las finales más emocionantes de la historia con el 3-3 entre Argentina y Francia que se terminó definiendo por penales. Allí, en Doha, la albiceleste se quedó con su tercer título mundial, estrella que empezará a defender esta semana con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero a pesar de eso, hay voces que todavía tienen algo que decir respecto a la consagración de Argentina en Qatar. Y uno de ellos es Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos, que justamente enfrentó al posterior campeón en cuartos de final cayendo, también, por penales tras empatar 2 a 2 en un vibrante partido. El que fuera entrenador del Ajax, Barcelona y Manchester United entre otros, habló en una entrevista sobre lo que para él fue Qatar 2022 y su conclusión terminó generando polémica.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”, fue una de las picantes declaraciones del neerlandés sobre como vio el juego entre ambos equipos. Pero no quedó ahí.

“Me refiero a que Messi debía ser campeón del mundo. Si, creo que sí”, expresó Van Gaal. Cabe mencionar que durante la previa del partido, el entrenador había cuestionado la forma de jugar de Messi, explicando que las posibilidades de su equipo se basaban en que el delantero no colaboraba cuando a Argentina le tocaba defender. Al término del partido, Messi fue a increpar a Van Gaal por sus dichos.

El juego entre Argentina y Países Bajos fue uno de los más polémicos de todo el torneo. Argentina ganaba 2 a 0 con tantos de Nahuel Molina (gran asistencia de Messi) y del mismo Lionel de penal. Pero Países Bajos lo iba a empatar con dos goles de Wout Weghorst, siendo el segundo en el decimoprimer minuto adicionado luego del tiempo reglamentario. Justamente ese tanto fue una de las mayores polémicas del arbitraje del español Matheu Lahoz, duramente criticado por ambos planteles.

Pero la “guerra” dialéctica no terminó ahí. Horas después de las palabras de Van Gaal, apareció el capitán del equipo, el defensor del Liverpool Virgil Van Dijk, quien se mostró en total desacuerdo con su entrenador nacional. “¿Las palabras de Van Gaal sobre Messi? Él puede decir lo que quiera, es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no comparto la misma opinión”. Pero Van Dijk no fue el único. Otro de sus compañeros, Mark Flekken, arquero del Brentford, ratificó también los dichos de su capitán: “Hablamos en el vestuario de los dichos de Van Gaal sobre Messi esta mañana y puedo decir que, personalmente, no comparto su opinión”.