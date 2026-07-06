La expansión a 48 selecciones sepultó las críticas multiplicando goles, asistencias y taquillas. De la gesta viral de Cabo Verde y los récords de Messi y Cristiano, al histórico batacazo de Noruega sobre Brasil. El torneo ha destrozado todas las marcas: superó la asistencia total de EE. UU. 1994 y pulverizó el récord de 172 goles en fase de grupos con una cifra de 215 dianas en la primera fase. El Estadio Azteca hizo historia como el único con tres inauguraciones, mientras Dick Advocaat fijó el récord de longevidad en los banquillos con 78 años al frente de Curazao. En el plano de las leyendas, Cristiano anotó ante Croacia su primer gol histórico en fases de eliminación directa, mientras Messi sigue opositando al MVP guiando a la Albiceleste.
El triunfo del nuevo formato y la epopeya de Cabo Verde
Las sospechas, los recelos y las ácidas críticas institucionales que rodearon la histórica decisión de la FIFA de expandir la Copa del Mundo a un formato macro de 48 naciones han quedado sepultadas de forma definitiva bajo el peso de los hechos. En la jornada de este lunes 6 de julio, con las llaves de eliminación directa en su punto de máxima ebullición, el Mundial de 2026 ya se ha consolidado en los registros oficiales como la edición más impredecible, prolífica y culturalmente rica en la historia de la competición, regalando al ecosistema global una bitácora de narrativas épicas que jamás habrían tenido cabida en el viejo molde de 32 participantes.
La punta de lanza de esta revolución futbolística la personifica la Selección de Cabo Verde. En la primera participación mundialista de toda su historia, el modesto cuadro africano desafió las leyes de la lógica deportiva al encadenar empates de oro ante potencias de la talla de España y Uruguay, firmando su pasaporte a las llaves de eliminación y convirtiéndose en el primer debutante absoluto en romper la fase de grupos desde Eslovaquia en 2010. El éxito de los “Tiburones Azules” fue el catalizador de un hito continental sin precedentes: por primera vez en las bitácoras de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), siete delegaciones superaron la primera fase en un mismo torneo, demostrando que el ensanchamiento del mapa de la FIFA abrió compuertas a un talento periférico que estuvo invisibilizado durante décadas y donde países como Curazao (dirigida por el eterno Dick Advocaat, el técnico más veterano de la historia con 78 años), Jordania y Uzbekistán dejaron una huella imborrable.
La caída de Brasil ante Noruega corona la rebelión del norte
Si el artículo original de análisis de Mundiario ponderaba con timidez el romántico regreso de la Selección de Noruega tras 28 años de sequía en los mundiales, las últimas horas han obligado a las salas de redacción a reconstruir por completo los titulares de la contraportada. En un choque que ya se cataloga como la mayor sorpresa de las rondas de eliminación, el batallón escandinavo liderado por Martin Ødegaard y una versión descomunal de Erling Haaland acaba de propinar un golpe de Estado futbolístico al hacer sucumbir a los pentacampeones del mundo, despachando a la Selección de Brasil del torneo.
Este histórico batacazo de los nórdicos corona la narrativa de una Copa del Mundo diseñada para que los teóricos “débiles” reclamen su espacio en la aristocracia del deporte rey. Al mismo tiempo, los coanfitriones mexicanos vivieron su propia catarsis colectiva: la Selección de México trituró sus fantasmas históricos al derrotar a Ecuador en la ronda previa, apuntándose su primera victoria oficial en una llave de eliminación directa desde la mítica edición de 1986. La gesta se escenificó en un Estadio Azteca que ya es inmortal, al transformarse en el único recinto del planeta en albergar tres ceremonias y partidos de inauguración mundialista (1970, 1986 y 2026).
Goles a granel y el Olimpo de los Cuartos de Final
La multiplicación de compromisos trajo consigo un despliegue ofensivo de dimensiones nunca vistas. Las supercomputadoras de la FIFA confirmaron que el récord absoluto de 172 goles anotados en un solo Mundial quedó pulverizado en plena fase de grupos, siendo el defensor estadounidense Auston Trusty el encargado de firmar la histórica diana número 173 ante Turquía, abriendo el grifo para una primera ronda que cerró con la sideral cifra de 215 goles totales. Este festín en las redes corrió en paralelo con un éxito comercial sin precedentes, superando la asistencia total acumulada de Estados Unidos 1994 antes del silbatazo de la segunda fase, gracias a los aforos masivos de las sedes norteamericanas.
En el plano de los nombres propios, el 2026 se ha erigido como el certamen del “Consejo de Ancianos”. Nunca antes una Copa del Mundo había visto convivir a tantas leyendas en el umbral o por encima de los 40 años rindiendo en el máximo nivel competitivo, con Manuel Neuer, Luka Modrić y Guillermo Ochoa desafiando el paso del tiempo. En ese ecosistema de vigencia eterna, Cristiano Ronaldo (41 años) quebró su maleficio histórico al anotar ante Croacia su primer gol en fases de eliminación directa de un Mundial, mientras que su archirrival histórico, Lionel Messi (39 años), sigue dominando las portadas mundiales al comandar la ofensiva de la vigente campeona Argentina, peleando la Bota de Oro de igual a igual contra las nuevas generaciones. El Mundial del 2026 prometía ser el de la transición y la despedida de los viejos reyes, pero ha terminado transformándose en el escenario donde las leyendas se niegan a morir y los imposibles se vuelven realidad cada noventa minutos.