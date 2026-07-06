Este Mundial rompe los imposibles: los hitos y las leyendas El Mundial 2026 ya es oficialmente la edición de los récords y las historias imposibles, destacando la hazaña de Cabo Verde, el hito histórico de África con 7 clasificados a las rondas de eliminación directa y la vigencia de los "cuarentones" liderados por Lionel Messi (39) y Cristiano Ronaldo (41).