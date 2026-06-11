El Mundial se muda al Malecón: la iniciativa divide las opiniones en la capital La iniciativa de la Alcaldía del Distrito Nacional desata pasión y debate en Santo Domingo. La Alcaldía del Distrito Nacional encendió la fiebre mundialista al inaugurar un espacio gratuito con pantalla gigante frente al mar Caribe para proyectar la cita norteamericana, desatando de inmediato una encendida disputa digital entre la euforia de los hinchas locales y las quejas vecinales por la logística. ¿Fútbol frente al mar o caos vecinal?