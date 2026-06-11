El pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca no solo retumbó en las canchas norteamericanas, sino que ha encontrado un eco masivo en el mismo corazón de la capital dominicana. La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) dio el banderazo de salida a una iniciativa de alto impacto comunitario al transformar la explanada de fútbol del Malecón Deportivo en un “Fan Fest” caribeño, ofreciendo la transmisión en vivo, gratuita y en pantalla gigante de todos los partidos del torneo.
A través de sus plataformas oficiales, el cabildo invitó a la ciudadanía a congregarse frente al mar a partir de este jueves 11 de junio para vivir la energía del certamen de las 48 naciones. Sin embargo, el anuncio no tardó en encender los foros digitales de los capitaleños, convirtiéndose en un tablero donde colisionaron el entusiasmo deportivo, la geopolítica caribeña y las tradicionales quejas por el ordenamiento urbano de la ciudad.
La controversia en las redes: Fiebre deportiva vs. Logística urbana
El termómetro de la sección de comentarios reflejó la fisonomía de una comunidad que consume el fútbol internacional de formas muy distintas, abriendo frentes de debate bastante marcados:
A) El “factor vecindad” y los estacionamientos
Una de las principales preocupaciones ventiladas por los usuarios gira en torno a la prudencia del espacio y las complicaciones de movilidad en la Avenida George Washington. La usuaria elissa_heinsen levantó una bandera de alerta dirigida a las autoridades del @maleconsantodomingo: “Hacer un evento ahí con música y grandes públicos en una zona residencial es imprudente”, argumentó. Por su parte, marigonzaleztabar optó por un enfoque preventivo para los asistentes: “La gente que vaya temprano por el tema de los parqueos. Es que se llena de punta a punta y así no te lo pierdes”.
B) La geopolítica del Caribe y el debate de “apoyo”
El plano deportivo se mezcló de inmediato con la realidad fronteriza de la isla de La Española. Perfiles como margarita.rf1 y tutorrr768 polemizaron sobre la participación de la selección vecina en la cita mundialista: “Los dominicanos apoyamos a Haití. Así podemos apoyar a Haití, que es lo más cercano que hemos estado de un Mundial”, ironizaron en el foro, desatando respuestas encontradas sobre el nivel de las selecciones clasificadas. En contraste, voces como las de sj.bel3x y jonathansuero mostraron su total apatía ante el despliegue logístico: “¿Para qué yo veré eso si Dominicana no está en eso? Yo no apoyo ni mucho veo a otro equipo que no sea el mío”.
C) El reclamo por el fútbol local (Serafina / Sedofútbol)
La nota de autocrítica institucional la puso la usuaria madelineangeles, quien lamentó que las pasiones mundialistas de los dominicanos se desborden con banderas extranjeras mientras los proyectos nacionales carecen de la misma atención mediática: “Ojalá estuviera ese mismo apoyo cuando la @sedofutbol está representándonos tanto aquí como fuera. En fin, DR be like”, sentenció, aludiendo al crecimiento del balompié criollo.
Un espacio de recreación frente al Caribe
A pesar del escepticismo de la acera crítica —donde perfiles como realescrv tildaron la movida de “más pan y circo para el pueblo”—, la iniciativa ha recibido el respaldo de instituciones como Centro Caribe Sports y de una masa de fanáticos que ven en el Malecón Deportivo el ecosistema ideal para disfrutar de los choques estelares entre las potencias de la UEFA y la Conmebol sin costo alguno.
Con el calor veraniego de Santo Domingo como testigo y la pantalla gigante encendida frente al mar, la Alcaldía se anota un golazo en el plano de la apropiación de espacios públicos, obligando a las autoridades de tránsito a redoblar los esfuerzos de vigilancia para evitar que la fiesta del fútbol de este 2026 colapse las vías principales de la capital.