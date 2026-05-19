El nuevo Spotify Camp Nou: el estadio inteligente que inspira a Manchester United, Arsenal y Chelsea en sus proyectos de expansión El campo del Barcelona será el único estadio europeo con más de 100.000 asientos y tendrá conectividad 5G, paneles solares y 9.600 asientos VIP. Joan Laporta proyecta ingresos de entre 350 y 400 millones de euros anuales. La BBC lo califica como referente mundial.

Cuando el Spotify Camp Nou reabra sus puertas tras la reforma más ambiciosa de su historia, no será simplemente el estadio más grande de Europa. Será el referente global de lo que debe ser una instalación deportiva del siglo XXI — y los grandes clubes del mundo ya lo saben.

Manchester United, Arsenal, Chelsea y hasta River Plate miran hacia Barcelona para inspirarse en sus propios proyectos de expansión. La BBC lo ha calificado como un “estadio inteligente” — y los números justifican el calificativo.

El estadio más grande de Europa — y el único de su clase

Cuando terminen las obras iniciadas en el verano de 2023, el Spotify Camp Nou será el único estadio europeo con más de 100.000 asientos. Una cifra que lo coloca en una categoría propia, muy por encima de sus competidores continentales.

Pero la capacidad es solo el punto de partida. Lo que realmente distingue al nuevo Camp Nou es su apuesta tecnológica:

Conectividad 5G de alta densidad — uno de los pocos estadios en España con esta tecnología, junto al Bernabéu, el Metropolitano, El Sadar y Riazor

— uno de los pocos estadios en España con esta tecnología, junto al Bernabéu, el Metropolitano, El Sadar y Riazor Paneles solares que generarán un ahorro energético significativo

que generarán un ahorro energético significativo 9.600 asientos VIP — más que cualquier estadio europeo comparable

— más que cualquier estadio europeo comparable Categoría 4 de la UEFA — la máxima distinción que otorga el organismo europeo

— la máxima distinción que otorga el organismo europeo 3 videomarcadores de última generación bajo la nueva cubierta

bajo la nueva cubierta 3.200 plazas de parking subterráneo

69 ascensores y 78 escaleras mecánicas

La visión tecnológica: “Una entidad cada vez más digital”

Miriam Ferrando, directora de tecnología del Barcelona, explicó a la BBC la filosofía detrás de la transformación:

“El Barça es una entidad cada vez más digital. Es más que un club — es una institución icónica, muy vinculada con Cataluña, con unos valores únicos y plurales.”

La reforma es comparada con las transformaciones que sufrieron los estadios de Tokio y Atlanta — dos referentes mundiales en infraestructura deportiva moderna.

La apuesta económica de Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no oculta las ambiciones financieras del proyecto:

“El nuevo Camp Nou será la salvación económica del Barça.”

La proyección es clara: el club espera ingresar entre 350 y 400 millones de euros anuales por la explotación del estadio — una cifra que transformaría las finanzas del club catalán y lo colocaría en una posición de ventaja competitiva sostenida.

El efecto dominó en la Premier League

La transformación del Camp Nou ha encendido la ambición de los grandes clubes ingleses:

Manchester United proyecta un nuevo Old Trafford con capacidad para 100.000 espectadores — directamente inspirado en el modelo barcelonista.

Arsenal — campeón de la Premier League 2025-26 y finalista de la Champions — planea ampliar el Emirates Stadium de los 60.000 asientos actuales a no menos de 70.000, buscando aumentar su masa social e ingresos anuales.

Chelsea también asume la necesidad de expandir Stamford Bridge — de los 41.000 asientos actuales a una capacidad de 55.000.

El desafío más complejo: la nueva cubierta

La instalación de la nueva cubierta — de 48.000 metros cuadrados — será la parte más compleja de toda la remodelación. Durante ese período, el primer equipo del Barcelona deberá regresar al Olímpic Lluís Companys.

Laporta ha asegurado que el campo estará cerrado cuatro meses. Sin embargo, fuentes del club estiman que se necesitarán entre seis y ocho meses para completar la instalación — un margen que el club deberá gestionar con cuidado para minimizar el impacto deportivo y económico.

Un estadio con historia y futuro

Inaugurado en 1957 con espíritu vanguardista, el Camp Nou siempre fue más abierto que sus contemporáneos — “más mediterráneo”, en palabras del propio Laporta. Ahora, casi siete décadas después, vuelve a liderar la innovación en infraestructura deportiva mundial.

Cuando reabra, no será solo el estadio más grande de Europa. Será el más inteligente.