Los 10 titanes de la historia que se despidieron sin ganar un Mundial La reciente y emotiva eliminación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026 reabre el debate sobre las leyendas del fútbol que dominaron el planeta pero jamás levantaron el trofeo de la FIFA.

El dolor de ver a los más grandes de la historia quedarse en la orilla de la gloria ecuménica es el precio que exige el torneo más difícil del planeta. Cristiano Ronaldo se ha despedido definitivamente de las citas mundialistas tras la dolorosa caída de Portugal por 1-0 en los octavos de final ante España en Dallas.

A sus 41 años, “El Bicho” le puso fin a una asombrosa trayectoria de seis ediciones que, si bien no culminó con el trofeo de la FIFA, agiganta su leyenda al ser el primer mortal en gritar goles en seis Mundiales diferentes.

La paradoja de la gloria: Leyendas malditas en los Mundiales

El fútbol posee un misticismo implacable donde el talento superlativo y los libros de récords de clubes no garantizan, bajo ninguna circunstancia, un final feliz en la máxima cita de las naciones. El torneo veraniego de Norteamérica acaba de firmar un capítulo desgarrador para la fisonomía de este deporte: Cristiano Ronaldo capitaneó por última vez en su carrera a la Selección de Portugal en una Copa del Mundo, despidiéndose entre lágrimas en la aduana de octavos de final tras caer 1-0 en el derbi ibérico ante España en Dallas.

El adiós de CR7 a sus 41 años no disminuye su deidad en las planillas oficiales de la FIFA. Al contrario, lo asienta firmemente en la cúspide de un selecto y legendario listado de colosos que, a pesar de haberlo conquistado absolutamente todo a nivel de clubes y galardones individuales, vieron cómo la Copa del Mundo se transformaba en una obsesión perimetral inalcanzable.

El Ranking de los inmortales sin Copa del Mundo

Las planillas históricas repasan diez trayectorias de alta escuela que no necesitaron una medalla dorada de la FIFA para esculpir su fisonomía en el folclor del juego:

10. Roberto Baggio (Italia): El dueño del “Divino Codino” brilló en Italia 1990 y Francia 1998, pero su estampa quedó blindada en la memoria colectiva por aquel trágico penal errado en la gran final de Estados Unidos 1994 ante Brasil.

9. Michel Platini (Francia): Comandó la elegancia gala en tres ediciones (1978, 1982 y 1986). Llevó al búnker francés a dos semifinales consecutivas, pero el muro de Alemania Occidental se interpuso en sus pizarras hacia la final.

8. Frank Rijkaard (Países Bajos): Aunque tocó el cielo continental con la Eurocopa de 1988, el pilar de la rotación taronja se estrelló en los octavos de Italia 1990 y en unos vibrantes cuartos de final en Dallas 1994 frente a la Verdeamarela.

7. Zico (Brasil): Catalogado por los peritos de la época como el “Pelé blanco”, el virtuoso enganche maravilló en 1978, 1982 y 1986, pero el bando de los ochenta se quedó con el tercer lugar como su techo estadístico.

6. Ferenc Puskás (Hungría / España): Lideró a los “Magiares Mágicos” en la mítica final de Suiza 1954, jugando con una fractura en el tobillo en el “Milagro de Berna”. Más tarde, con pasaporte español, disputó sin suerte la fase de grupos de Chile 1962.

5. Eusébio (Portugal): La “Pantera Negra” firmó una de las actuaciones individuales más salvajes en la historia de las Mayores al clavar 9 goles en solo 6 partidos durante Inglaterra 1966, arrastrando a su bando hasta un histórico tercer puesto mundial.

4. Paolo Maldini (Italia): El símbolo del AC Milan es considerado de forma unánime el mejor defensor de todos los tiempos. Disputó cuatro Mundiales (1990 a 2002), perdiendo la final del 94 en la lotería de los penales frente al bando de Romário.

3. Alfredo Di Stéfano (Argentina / España): La “Saeta Rubia” es la mayor anomalía de la lista: jamás llegó a disputar un solo minuto en un Mundial. Decisiones políticas de la AFA en 1950 y 1954, seguidas por trabas burocráticas y una inoportuna lesión muscular previa a Chile 1962 con España, lo privaron de la vitrina global.

2. Johan Cruyff (Países Bajos): El ideólogo del “Fútbol Total” revolucionó las pizarras del planeta en Alemania 1974. Disputó los 7 partidos de aquella gesta aportando 3 dianas, pero cayó en el choque definitivo ante los anfitriones teutones.

Cristiano Ronaldo y el fin de una era en el Big Show

El puesto de honor en esta planilla de gigantes le pertenece a Cristiano Ronaldo. Tras consumarse la eliminación lusa en Dallas por culpa de un agónico gol de Mikel Merino en el minuto 91, el capitán de Funchal oficializó que el de 2026 fue el sexto y último Mundial de su biografía.

A pesar del trago amargo del vestuario, CR7 se despide de los rectángulos mundialistas destrozando marcas quirúrgicas: disputó 27 compromisos de por vida (segundo lugar histórico) y acumuló 11 goles netos (repartiendo 3 dianas en esta edición 2026), lo que lo mete de forma holgada en el Top 10 de los máximos artilleros históricos de la competición. Su vigencia a los 41 años es un monumento a la longevidad, demostrando que el “Plátano Power” de la disciplina y el esfuerzo puede domar el paso del tiempo.

El Mundial de Fútbol despide a su máximo competidor moderno. Cristiano ingresa a la inmortalidad sin una Copa del Mundo en sus vitrinas, pero con la certeza de haber redefinido el ADN competitivo de todo un planeta strike por strike.