La convocatoria oficial de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 ha dejado un reguero de pólvora y debate en el fútbol internacional. Como suele ocurrir en la exigente plantilla de “La Roja”, la conversación no solo se centra en los que se suben al avión, sino en las impresionantes fortunas futbolísticas que verán el torneo desde el sofá de su casa.
Utilizando los datos financieros actualizados de Transfermarkt, desglosamos las ausencias más valiosas y llamativas que se quedaron fuera de la cita mundialista de Norteamérica. Un equipo de descartes que, sumado, supera los 400 millones de euros en valor de mercado.
El Top 3 de los “Olvidados” más caros
1. Fermín López (FC Barcelona) – 100.00 mill. €
La baja más dolorosa y costosa de toda la lista. El talentoso mediocentro ofensivo del Barcelona no viaja por un motivo de fuerza mayor: una lesión de última hora que le priva de estrenarse en la gran cita mundialista siendo el jugador descartado con mayor valor de toda la nación.
2. Dean Huijsen (Real Madrid CF) – 65.00 mill. €
El central de la Casa Blanca paga los platos rotos de su irregular cierre de temporada en el Bernabéu. A pesar de su enorme proyección y cotización, De la Fuente decidió prescindir de sus servicios en la zaga.
3. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Álvaro Carreras (Real Madrid CF) – 60.00 mill. € (Empate)
Dos joyas de Madrid se quedan en tierra. La ausencia del mediocentro colchonero sorprende por su jerarquía, mientras que el lateral izquierdo gallego del Real Madrid confirma su amargo cierre de año quedando fuera de la lista definitiva.
Una defensa millonaria que se queda en casa
La sobrepoblación de talento en la zaga española provocó que auténticos baluartes de ligas top no pasaran el corte:
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Alejandro Balde (FC Barcelona | Lateral izquierdo): 55.00 mill. €
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Nico González (Manchester City | Pivote): 45.00 mill. €
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Cristhian Mosquera (Arsenal FC | Defensa central): 35.00 mill. €
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Mikel Jauregizar (Athletic Club | Mediocentro): 35.00 mill. €
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Marc Bernal (FC Barcelona | Pivote): 30.00 mill. €
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Raúl Asencio (Real Madrid CF | Defensa central): 25.00 mill. €
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Dani Vivian (Athletic Club | Defensa central): 25.00 mill. €
Los laterales derechos y creativos descartados
En los costados defensivos y la zona de tres cuartos de cancha, los millones tampoco bastaron para convencer al seleccionador:
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Alberto Moleiro (Villarreal CF | Extremo izquierdo): 40.00 mill. €
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Oihan Sancet (Athletic Club | Mediocentro ofensivo): 35.00 mill. €
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Álex Jiménez (AFC Bournemouth | Lateral derecho): 22.00 mill. €
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Óscar Mingueza (RC Celta de Vigo | Lateral derecho): 18.00 mill. €
La delantera y la portería damnificadas
El gol y el cerrojo también sufrieron recortes inesperados. En la delantera destaca la baja por lesión de Samu Omorodion (Aghehowa) del Oporto, tasado en 45 millones de euros, junto al descarte del canterano blanco Gonzalo García (30 millones).
Por su parte, el arco español dejó fuera a tres guardametas de plenas garantías en el viejo continente: Robert Sánchez (Chelsea | 22M€), Julen Agirrezabala (Valencia | 15M€) y Álex Remiro (Real Sociedad | 14M€).
¿Le harán falta estos millones a Luis de la Fuente en las instancias finales del Mundial, o el bloque colectivo volverá a darle la razón al estratega? El debate está encendido.