El club parisino es campeón defensor y busca el bicampeonato ante el Arsenal. Un equipo que tardó décadas en conquistar Europa y ahora quiere hacer historia dos veces seguidas.

El París Saint-Germain está a un partido de hacer historia. El equipo de Luis Enrique, vigente campeón de la Champions League, clasificó este miércoles a la final de Budapest tras empatar 1-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, con un global de 6-5 a su favor. El 30 de mayo en el Puskás Arena, el PSG se medirá al Arsenal con un objetivo claro: el bicampeonato.

Pero para entender lo que significa este momento para el club parisino, hay que conocer su historia en la competición más importante del mundo.

Un recién llegado a la élite europea

El PSG no siempre fue el gigante que es hoy. Su debut en la Champions League data de la temporada 1986-87, cuando quedó eliminado en primera ronda — los dieciseisavos de final — tras empatar en la ida y caer en la vuelta ante el Vitkovice checo. Un debut discreto para un club que tardaría décadas en convertirse en protagonista real de Europa.

Desde entonces, el PSG ha disputado 18 ediciones de la Liga de Campeones, con resultados muy irregulares. Durante años fue un equipo que llegaba lejos pero nunca lo suficiente. Las semifinales de 1994-95 fueron su primer gran hito continental. Luego vinieron años de ausencia en las rondas finales.

El camino hacia la primera Champions

La era de las grandes inversiones qatarís transformó al PSG en uno de los clubes más poderosos del mundo, pero la Champions seguía escapándose. El momento más doloroso llegó en 2019-20, cuando el equipo llegó a la final — su primera en la historia — y cayó ante el Bayern Múnich por 1-0 en Lisboa.

Las semifinales de 2020-21 y 2023-24 mostraron que el equipo seguía siendo competitivo en Europa, pero el título seguía sin llegar.

Hasta la temporada 2024-25. Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG conquistó su primera Champions League de la historia, cerrando décadas de frustración y convirtiendo al club parisino en campeón de Europa por primera vez.

El palmarés del PSG en Champions League

| Resultado | Temporada |

| Campeón | 2024-25 |

| Finalista | 2019-20 |

| Semifinalista | 1994-95 |

| Semifinalista | 2020-21 |

| Semifinalista | 2023-24 |

El camino en la edición 2025-26

La defensa del título no fue sencilla. El PSG terminó la fase de liga fuera del top-8, lo que lo obligó a disputar el play-off de clasificación para las eliminatorias. Allí sufrió para eliminar al Mónaco, pero una vez en el cuadro final desplegó su mejor versión:

Octavos: Eliminó al Chelsea

Eliminó al Cuartos: Eliminó al Liverpool

Eliminó al Semifinales: Venció al Bayern Múnich (5-4 en ida, 1-1 en vuelta — global 6-5)

Un camino que incluyó algunos de los partidos más espectaculares de la temporada, con el 5-4 ante el Bayern en París como el más memorable.

Mbappé, el máximo goleador histórico del PSG en Europa

A pesar de ya no estar en el club, Kylian Mbappé sigue siendo el máximo goleador histórico del PSG en competiciones europeas con 42 goles. Un legado que el club lleva en su historia aunque el francés ahora vista la camiseta del Real Madrid.

Budapest: la noche del bicampeonato

El 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, el PSG tiene la oportunidad de convertirse en el primer club en ganar la Champions League dos temporadas consecutivas desde el Real Madrid en 2016 y 2017 — aunque los Merengues lo hicieron tres veces seguidas entre 2016 y 2018.

Su rival será el Arsenal, que busca su primer título europeo máximo en 130 años de historia. Dos historias opuestas en la misma final: el recién llegado a la élite que quiere repetir, contra el histórico que todavía espera su primera vez.