El Ranking de los 20 clubes con más jugadores en el Mundial 2026 Orgullo de club: El ranking de los 20 equipos que dominan el Mundial 2026 con más futbolistas convocados.

El Mundial 2026 no solo mide la grandeza de las naciones, sino también el poder de captación y formación de los clubes más importantes del planeta. Tras analizar las plantillas oficiales de los 12 grupos de la competencia, presentamos el ranking definitivo de las 20 instituciones que más futbolistas aportan al certamen, ordenados de forma ascendente desde el vigésimo puesto hasta la cima absoluta.

Puesto 20. Crystal Palace (Inglaterra): 5 jugadores (Chris Richards EE.UU., Chadi Riad Marruecos, Jefferson Lerma Colombia, Jørgen Strand Larsen Noruega, Jean-Philippe Mateta Francia).

Puesto 19. Aston Villa (Inglaterra): 5 jugadores (Ollie Watkins Inglaterra, Ezri Konsa Inglaterra, Morgan Rogers Inglaterra, Lucas Digne Francia, Victor Nilsson Lindelöf Suecia).

Puesto 18. Villarreal (España): 5 jugadores (Tajon Buchanan Canadá, Tani Oluwaseyi Canadá, Álex Freeman EE.UU., Nicolas Pépé Costa de Marfil, Logan Costa Cabo Verde).

Puesto 17. Inter de Milán (Italia): 5 jugadores (Manuel Akanji Suiza, Ardon Jashari Suiza, Ange-Yoan Bonny Costa de Marfil, Marcus Thuram Francia, Mehdi Taremi Irán).

Puesto 16. Juventus (Italia): 5 jugadores (Jonathan David Canadá, Kenan Yıldız Turquía, Bremer Brasil, Weston McKennie EE.UU., Francisco Conceição Portugal).

Puesto 15. Real Betis (España): 6 jugadores (Álvaro Fidalgo México, Ricardo Rodríguez Suiza, Rubén Vargas Suiza, Abde Ezzalzouli Marruecos, Sofyan Amrabat Marruecos, Cédric Bakambu RD Congo).

Puesto 14. Al-Duhail (Qatar): 6 jugadores (Salah Zakaria Qatar, Sultan Al-Brake Qatar, Tahsin Mohammed Qatar, Edmilson Junior Qatar, Almoez Ali Qatar, Adil Boulbina Argelia).

Puesto 13. Slavia Praga (República Checa): 7 jugadores (Jindrich Stanek, David Doudera, Tomas Holes, Stepan Chaloupek, David Jurasek, David Zima, Tomas Chory).

Puesto 12. Orlando Pirates (Sudáfrica): 8 jugadores (Sipho Chaine, Nkosinathi Sibisi, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng, Kamogelo Sebelebele, Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa).

Puesto 11. Rennes (Francia): 8 jugadores (Breel Embolo Suiza, Brice Samba Francia, Alidu Seidu Ghana, + 5 convocados de ligas africanas/americanas).

Puesto 10. Chivas de Guadalajara (México): 8 jugadores (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González, Gilberto Mora -cedido/registrado-, + 2 canteranos del bloque Liga MX).

Puesto 9. Al-Hilal (Arabia Saudita): 9 jugadores (Yassine Bounou Marruecos, Kalidou Koulibaly Senegal, João Cancelo Portugal, Rúben Neves Portugal, Darwin Núñez Uruguay, Hassan Altambakti, Ali Lajami, Moteb Al-Harbi, Salem Al Dawsari).

Puesto 8. Mamelodi Sundowns (Sudáfrica): 9 jugadores (Ronwen Williams, Ricardo Gross, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane, Aubrey Modiba, Jayden Adams, Themba Zwane, Iqraam Rayners, Teboho Mokoena).

Puesto 7. Al-Sadd (Qatar): 9 jugadores (Meshaal Barsham, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Akram Afif, Hassan Al Haydos, + 4 pilares nacionales de laStars League).

Puesto 6. Flamengo (Brasil): 9 jugadores (Leo Pereira Brasil, Danilo Brasil, Alex Sandro Brasil, Lucas Paquetá Brasil, Gonzalo Plata Ecuador, Guillermo Varela Uruguay, Matías Viña Uruguay, Giorgian De Arrascaeta Uruguay, Nicolás De La Cruz Uruguay).

Puesto 5. Atlético de Madrid (España): 9 jugadores (Obed Vargas México, Marcos Llorente España, Marc Pubill España, Áxl Baena España, Juan Musso Argentina, Nahuel Molina Argentina, Nicolás González Argentina, Thiago Almada Argentina, Julián Álvarez Argentina).

Puesto 4. Paris Saint-Germain (Francia): 9 jugadores (Lee Kang-in Corea del Sur, Marquinhos Brasil, Achraf Hakimi Marruecos, Willian Pacho Ecuador, Lucas Hernández Francia, Warren Zaïre-Emery Francia, Ousmane Dembélé Francia, Désiré Doué Francia, Bradley Barcola Francia).

Puesto 3. Manchester City (Inglaterra): 11 jugadores (Tijjani Reijnders Países Bajos, Nathan Aké Países Bajos, James Trafford Inglaterra, Nico O’Reilly Inglaterra, Marc Guehi Inglaterra, John Stones Inglaterra, Erling Haaland Noruega, Jeremy Doku Bélgica, Rayan Cherki Francia, Rayan Aït-Nouri Argelia, Abdukodir Khusanov Uzbekistán).

Puesto 2. Bayern Múnich (Alemania): 11 jugadores (Kim Minjae Corea del Sur, Alphonso Davies Canadá, Hiroki Ito Japón, Harry Kane Inglaterra, Manuel Neuer Alemania, Joshua Kimmich Alemania, Jonathan Tah Alemania, Aleksandar Pavlovic Alemania, Leon Goretzka Alemania, Jamal Musiala Alemania, Nicolas Jackson Senegal).

Puesto 1. FC Barcelona (España): 12 jugadores (Pedri España, Pau Cubarsí España, Eric García España, Dani Olmo España, Gavi España, Ferran Torres España, Lamine Yamal España, Joan García España, Ronald Araujo Uruguay, Jules Koundé Francia, Marcus Rashford Inglaterra, Hamza Abdelkarim Egipto).