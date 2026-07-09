El Ranking de los equipos más caros en los Cuartos de Final del Mundial 2026 Francia, Inglaterra y España rompen la barrera de los mil millones de euros en el búnker financiero de Transfermarkt. Argentina se sostiene como el único estandarte americano en una élite dominada por Europa.

La fisonomía de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ingresa a su etapa de máxima exigencia perimetral, y las plantillas contables desvelan una realidad contundente: el Viejo Continente no solo domina los rectángulos de juego, sino que ejerce un monopolio económico absoluto en la industria del balompié. Con los emparejamientos de cuartos de final definidos en las pizarras internacionales, los registros actualizados del prestigioso portal estadístico Transfermarkt confirman que seis de las ocho naciones supervivientes pertenecen a la UEFA, quedando únicamente el vigente campeón, Argentina (Conmebol), y la sorprendente Marruecos (CAF) como los retadores del bloque europeo.

La cúspide de la pirámide financiera le pertenece de forma unánime a la Selección de Francia, cuya constelación de estrellas ostenta un valor de mercado global de 1,520 millones de euros. El búnker galo presume en sus filas a deidades de la industria como Kylian Mbappé (tasado en 180 millones), Michael Olise (150 millones) y el desequilibrante Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro 2025, quien cotiza en las planillas con una tasación fija de 100 millones de euros.

La radiografía económica de los ocho finalistas

El ordenamiento de las planillas de cotización expone la enorme brecha existente entre los colosos de vanguardia y las sorpresas del torneo veraniego:

1. Francia (1,520 M€): Liderada por Mbappé y la juventud de Désiré Doué (120 M€).

2. Inglaterra (1,360 M€): Respaldada por el talento de Jude Bellingham (130 M€) y Declan Rice (120 M€), a pesar de que el seleccionador Thomas Tuchel decidió de forma polémica no convocar a Cole Palmer para la cita mundialista.

3. España (1,220 M€): Los ibéricos siguen sin recibir goles en el torneo y se apoyan en los juveniles Lamine Yamal (200 M€) y Pedri (150 M€) tras eliminar a Portugal.

4. Argentina (807.5 M€): Sétimo en el ranking general pero cuarto en esta aduana. Los únicos representantes del continente americano avanzaron tras sufrir al límite ante Cabo Verde y Egipto. Su ficha más cotizada es Julián Álvarez (100 M€), seguido por Enzo Fernández (90 M€) y Lautaro Martínez (85 M€).

5. Noruega (589.9 M€): La gran revelación que dejó en el camino a Brasil cuenta con el jugador más caro del planeta, Erling Haaland, valorado en 200 millones de euros.

6. Bélgica (547.5 M€): Clasificados tras batir a Estados Unidos, tienen a Jérémy Doku como insignia (75 M€). Curiosamente, su delantero Loïs Openda (50 M€) no fue convocado pese a que la Juventus acaba de desembolsar 43 millones por su ficha hasta 2030.

7. Marruecos (447.7 M€): El único bastión de África avanzó tras despachar a Canadá, comandado perimetralmente por Achraf Hakimi (80 M€) y Ayyoub Bouaddi (50 M€).

8. Suiza (332.5 M€): El rival de turno de la Argentina en cuartos se ubica en el puesto 21 global tras eliminar a Colombia, teniendo al juvenil Johan Manzambi como su pieza más cara (50 M€).

El “Plátano Power” y los millones bajo la lupa

Este ordenamiento financiero le inyecta una dosis extra de morbo al careo que sostendrán Argentina y Suiza en Kansas City, un choque donde las planillas económicas favorecen ampliamente a los sudamericanos, pero donde la fisonomía de los helvéticos ya demostró que sabe triturar proyecciones de favoritos.

Mientras el ecosistema local de Santo Domingo vibra con la presentación del himno oficial “Corazón de fiesta” interpretado por Ilegales y las oficinas de la NBA arden con el traspaso histórico de Giannis Antetokounmpo a Miami Heat, las pizarras del Mundial de Fútbol demuestran que, aunque los millones de euros configuran rosters temibles en el papel, a la hora en que el colegiado hace sonar su silbato, la fe, el orgullo y el pundonor deportivo cotizan con un valor que ninguna planilla financiera del mundo puede comprar.