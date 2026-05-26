El recambio de Scaloni: Los únicos 5 sobrevivientes de Rusia 2018 que irán al Mundial 2026 De la lista de Rusia 2018 al Mundial 2026: Conoce los únicos cinco futbolistas argentinos que sobrevivieron al recambio generacional de Lionel Scaloni.

La transformación de la Selección Argentina en los últimos ocho años ha sido profunda, radical y sumamente exitosa. Mientras el director técnico Lionel Scaloni afina los últimos detalles para presentar la lista definitiva de 26 convocados este sábado 30 de mayo, un dato histórico salta a la vista al mirar el retrovisor: apenas cinco futbolistas de la delegación que disputó el Mundial de Rusia 2018 siguen vigentes para defender la corona este verano en Norteamérica.

El paso del tiempo y el recambio generacional liderado por el cuerpo técnico actual cambiaron por completo la cara de la Albiceleste. De aquel plantel de 23 jugadores que comandó Jorge Sampaoli en la accidentada excursión europea, la gran mayoría ya colgó los botines o cerró su ciclo internacional, incluyendo las recientes e importantes bajas de referentes como Ángel Di María y el arquero Franco Armani.

Al contrastar ambas épocas, estos son los únicos cinco “sobrevivientes” que se mantienen firmes en la consideración de Scaloni para el reto de 2026:

Los pilares de la última línea

Nicolás Tagliafico: El lateral izquierdo pasó de ser una apuesta en 2018 a consolidarse como una garantía absoluta de regularidad y solidez en la defensa argentina.

Marcos “El Huevo” Acuña: Se mantiene como una rueda de auxilio inagotable por la banda izquierda, aportando garra y polivalencia táctica cada vez que el equipo lo necesita.

Nicolás Otamendi: El gran caudillo de la zaga central. A base de carácter y jerarquía internacional, sigue siendo la voz de la experiencia en la última línea del equipo.

El cerebro y la leyenda

Giovani Lo Celso: Su historia tiene un tinte de revancha. Tras el trago amargo de Rusia 2018 —donde fue el único jugador de campo que no sumó ni un solo minuto de juego— y de haberse perdido Qatar 2022 por lesión, hoy se ha convertido en un eslabón fundamental en la rotación del mediocampo de Scaloni.

Lionel Messi: El capitán, bandera e ídolo indiscutido. A sus 38 años, “El 10” liderará al grupo en busca de estirar su leyenda e intentar conseguir un bicampeonato mundial histórico en la que será su sexta Copa del Mundo.

Con una base joven que ya sabe lo que es ganar y el respaldo de estos cinco veteranos de mil batallas, la Scaloneta se reporta lista para instalarse en su campamento base de Kansas City y comenzar la defensa de su estrella a partir del 16 de junio de 2026.