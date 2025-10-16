El Reducido de la Primera Nacional entra en su etapa más caliente: fechas confirmadas para los cuartos de final Con el sueño del ascenso todavía en juego, los ocho equipos que siguen en carrera ya conocen el cronograma de los cuartos de final. Habrá duelos de alto voltaje en distintas provincias y solo cuatro seguirán en la lucha por el segundo boleto a la Liga Profesional.

El ascenso sigue en juego: comienza la batalla por el segundo boleto a Primera

El Reducido de la Primera Nacional continúa encendiendo el apasionante camino hacia la Liga Profesional 2025. Luego de la victoria de Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante Deportivo Madryn, la definición por el segundo ascenso promete un espectáculo vibrante, con cruces que reflejan la paridad y la jerarquía de los clubes que buscan volver al máximo nivel.

Con los ocho equipos confirmados, la instancia de cuartos de final ya tiene su calendario oficial. Cada enfrentamiento será a doble partido y los mejores clasificados de la fase regular contarán con ventaja deportiva, un factor que puede resultar clave a la hora de avanzar.

Cuartos de final: el calendario completo del fin de semana decisivo

La acción comenzará el sábado 18 de octubre a las 22:00, cuando Gimnasia y Tiro de Salta reciba en su estadio a Estudiantes de Río Cuarto, en uno de los duelos más atractivos por historia y presente futbolístico.

El domingo 19 la pelota no se detendrá:

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn desde las 14:45 , en un choque donde el Lobo norteño buscará hacerse fuerte en casa.

A las 17:00, Deportivo Morón se medirá ante Atlanta, en un clásico del ascenso con mucha historia y un fuerte condimento emocional.

Finalmente, la jornada se cerrará el lunes 20 de octubre a las 19:00, con el cruce entre Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos Aires, completando así un fin de semana que promete fútbol intenso y resultados abiertos.

Los cruces de cuartos de final:

Gimnasia y Tiro (Salta) vs Estudiantes (Río Cuarto) – Sábado 18/10, 22:00.

Gimnasia (Jujuy) vs Deportivo Madryn – Domingo 19/10, 14:45.

Deportivo Morón vs Atlanta – Domingo 19/10, 17:00.

Tristán Suárez vs Estudiantes (BA) – Lunes 20/10, 19:00.

Así seguirá el camino del Reducido: cómo se jugarán las semifinales y la gran final

Superada la instancia de cuartos, el torneo continuará con las semifinales, previstas para los fines de semana del 1 y 8 de noviembre. En esta etapa se reordenarán los clasificados según la tabla general de posiciones, lo que determinará los cruces y la localía.

Semifinal 1 (G1): 1° mejor clasificado restante vs. 4° mejor clasificado restante.

Semifinal 2 (G2): 2° mejor clasificado restante vs. 3° mejor clasificado restante.

Los ganadores de ambas llaves avanzarán a la Gran Final, que se disputará el fin de semana del 15 de noviembre. El formato será de ida y vuelta, aunque aún resta confirmar la sede, fechas y horarios oficiales.

El vencedor de esta serie decisiva será el segundo equipo en ascender a la Liga Profesional, acompañando al campeón ya consagrado de la Primera Nacional.

Con estadios colmados, paridad absoluta y el ascenso en juego, el Reducido de la Primera Nacional se prepara para ofrecer una de las definiciones más apasionantes del año. Ocho equipos mantienen viva la ilusión de dar el salto a la elite del fútbol argentino, pero solo uno alcanzará la gloria. El sueño de Primera está más cerca que nunca.