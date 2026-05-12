Lionel Messi sigue siendo en una categoría propia dentro de la MLS. La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) publicó este martes los salarios de la temporada 2026, y el número que aparece junto al nombre del argentino no deja lugar a dudas sobre quién manda en la liga norteamericana: $28.3 millones por la temporada 2026.

El segundo jugador mejor pagado es el surcoreano Heung-min Son del Los Angeles FC, con $11.1 millones. Son los únicos dos jugadores en toda la MLS con salario superior a los $10 millones.

Messi gana más del doble que el segundo. En una liga donde eso ya era impensable hace tres años, la cifra sigue siendo difícil de procesar.

El Inter Miami, la nómina más cara de la liga

El Inter Miami no solo tiene al jugador mejor pagado — tiene la nómina más cara de toda la MLS con $54.6 millones, muy por delante del LAFC ($32.7 millones) en segundo lugar.

Los salarios más destacados del equipo de Florida:

| Jugador | Salario |

| Lionel Messi | $28.3 millones |

| Rodrigo De Paul | $9.7 millones |

| Germán Berterame | Siete cifras |

| Sergio Reguilón | Siete cifras |

| Facundo Mura | Siete cifras |

| Tadeo Allende | Siete cifras |

Los números reales: $70-80 millones con todo incluido

Pero los datos de la MLSPA no cuentan la historia completa. El co-propietario del Inter Miami, Jorge Mas, reveló en marzo que Messi recibe entre $70 y $80 millones anuales cuando se suman sus patrocinios y el acuerdo especial de reparto de ingresos que firmó con Apple, el socio de derechos mediáticos de la MLS.

Un número que lo convierte en uno de los atletas mejor pagados del planeta — no solo del fútbol.

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Lo que justifica la inversión: MVP dos veces y campeón

La inversión tiene respaldo en el terreno. Messi es el MVP reinante de la MLS por dos temporadas consecutivas y fue pieza fundamental en la conquista de la primera MLS Cup del Inter Miami en 2025.

En 2026, el argentino lleva 9 goles y 4 asistencias en 12 partidos, con el equipo tercero en la Conferencia Este con 22 puntos.

A los 38 años, sigue siendo el jugador más determinante de la liga.

El límite del efecto Messi

Sin embargo, el artículo de Bleacher Report plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el impacto de un solo jugador, por grande que sea?

La respuesta llegó con una noticia significativa: la MLS y Apple TV renegociaron su contrato de Season Pass — el servicio de suscripción que se lanzó en parte impulsado por la llegada de Messi — y acordaron terminarlo tres años antes de lo planeado. El servicio no fue suficientemente viable, a pesar de todo el ruido generado por el argentino.

Hay límites a lo que un jugador puede hacer por la imagen de una liga. Incluso si ese jugador es Messi.

El Mundial 2026 en el horizonte

Messi llega a este momento de la temporada con la mirada puesta también en el Mundial 2026, que arranca el 11 de junio — lo que significa que su temporada con el Inter Miami tendrá una pausa importante en el verano. La gestión de su carga física en los próximos meses será clave tanto para el club como para la selección argentina.

Por ahora, los números hablan: $28.3 millones en la MLS. $70-80 millones en total. Y todavía el mejor jugador de la liga.