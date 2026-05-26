El Spotify Camp Nou se postula oficialmente para la final de la Champions 2029 ¡El nuevo Camp Nou quiere la gloria! Barcelona recibe el aval definitivo: el Consejo de Ministros de España aprobó el respaldo oficial para que el Spotify Camp Nou del FC Barcelona albergue la final de la Champions League 2029.

El regreso del FC Barcelona a los grandes escenarios del fútbol continental ha recibido un impulso institucional definitivo. El Consejo de Ministros de España aprobó este martes de manera formal el respaldo del Gobierno de la nación a las candidaturas de Barcelona y Bilbao para albergar dos de las finales más codiciadas de la UEFA a finales de esta década.

La propuesta, impulsada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), coloca al renovado Spotify Camp Nou como el gran candidato español para acoger la final de la UEFA Champions League masculina en el año 2029. Por su parte, la ciudad de Bilbao y el estadio de San Mamés recibieron el aval para postularse como sede de la final de la Champions League femenina de 2028.

Un impulso económico y deportivo de primer nivel

A través de este acuerdo, el Ejecutivo español reafirmó su compromiso para atraer macroeventos deportivos internacionales, destacando el masivo impacto económico, turístico y social que generan este tipo de espectáculos en las ciudades sedes.

Barcelona 2029: El nuevo Spotify Camp Nou busca revivir las noches mágicas de la Champions. Esta postulación llegará con el precedente de la final continental que ya tiene asignada el Estadio Metropolitano de Madrid para la temporada 2026-2027 .

Bilbao 2028: El estadio de San Mamés persigue repetir el éxito organizativo tras haber acogido de gran manera la final de la Champions femenina en 2024 y la final de la Europa League masculina en 2025.

Con el visto bueno del Gobierno y la maquinaria federativa en marcha, el FC Barcelona presentará una candidatura de máxima categoría ante los despachos de la UEFA, con la firme ilusión de albergar el partido más importante del planeta fútbol a nivel de clubes en su imponente y modernizado templo.