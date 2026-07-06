La opulencia nominal y la indiscutible profundidad de plantilla que presume la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 han chocado de frente contra la cruda e impredecible realidad de la enfermería. A pesar de marchar firmes en las llaves de eliminación directa y sostener el cartel de candidata en los despachos estadísticos, el búnker comandado por el estratega alemán Thomas Tuchel convive con una preocupación que amenaza con transformarse en un colapso estructural: la absoluta falta de estabilidad, consistencia y garantías en la demarcación del lateral derecho.
El origen de este dolor de cabeza táctico no responde a un error de planificación logística ni a una lectura errónea en la lista de convocados. Tuchel desembarcó en territorio norteamericano cobijado por un abanico de especialistas de primer nivel europeo. Sin embargo, los imprevistos físicos destrozaron el tablero de control en cuestión de semanas. Tino Livramento, la gran apuesta asociativa para adueñarse de la banda, quedó marginado debido a una severa lesión muscular, mientras que el capitán del Chelsea, Reece James, volvió a ser víctima de sus recurrentes problemas crónicos, privando al equipo de la potencia y el oficio defensivo necesarios para las batallas de alta competencia. La caída en dominó de los titulares obligó al cuerpo técnico a improvisar soluciones de emergencia sobre la marcha que, hasta la fecha, no han logrado convencer al entorno del fútbol británico.
Las secuelas del Congo y las dudas de Djed Spence
En el ecosistema conceptual del balompié moderno, el rol del lateral ha dejado de ser meramente destructivo; se le exige ensanchar la cancha para ofrecer amplitud, fungir como válvula de escape limpia en la salida de balón y, fundamentalmente, sobrevivir a duelos individuales en el uno contra uno ante los extremos más verticales del planeta. Sin un dueño con el ritmo competitivo óptimo, la banda diestra de los Three Lions se ha transformado en una aduana sumamente permeable.
Las alarmas tácticas pasaron de los bocetos de la pizarra a las planillas de juego durante el choque ante la República Democrática del Congo. La anotación del atacante africano Zipenga nació precisamente de un cortocircuito en ese carril, evidenciando una displicente y tardía basculación del extremo Noni Madueke y una desastrosa pérdida de posición del lateral Djed Spence, quien concedió el pasillo interior que terminó costando el gol en contra. Si bien la jerarquía individual del frente de ataque inglés terminó rescatando la clasificación, el lance dejó una bitácora pormenorizada de las debilidades inglesas, evocando los fantasmas de torneos pasados donde la delegación británica sufrió en demasía al arriesgar con futbolistas mermados físicamente, tal como aconteció históricamente en el carril opuesto con Luke Shaw.
Un blanco perfecto para la élite del Mundial
Thomas Tuchel sabe a la perfección que el margen de error en las instancias de vanguardia de una Copa del Mundo se reduce a cero. Aunque el arsenal ofensivo liderado por Harry Kane y Jude Bellingham posee la capacidad de dinamitar defensas en un destello aislado, sostener una debilidad tan marcada en una zona neurálgica del campo representa un lujo prohibitivo frente a las potencias que ya asoman en el horizonte de los cuartos de final.
Con los reajustes tácticos en marcha en los campos de entrenamiento, el cuerpo técnico de Inglaterra trabaja a marchas forzadas para blindar el sector, ya sea retocando el esquema hacia una línea de tres centrales o exigiendo un sacrificio solidario doble en las coberturas del mediocampo. La supervivencia de los inventores del fútbol en el Mundial de 2026 dependerá estrictamente de la capacidad de Tuchel para resolver este rompecabezas médico, antes de que un rival de élite identifique la grieta y decida explotar el carril derecho para mandar los pronósticos de los ingleses directo a la basura.