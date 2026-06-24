El tiempo pasa, pero Lionel Messi sigue siendo implacable con la historia En pleno Mundial 2026 y a solo dos días de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, el astro argentino celebra su cumpleaños en la cima del planeta fútbol, demostrando que su físico no es un declive, sino una condena para sus rivales.