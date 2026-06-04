El partido de despedida de Miguel Lloyd con la camiseta de la selección absoluta de la República Dominicana no fue un compromiso amistoso cualquiera. El destino, que muchas veces se escribe con una precisión poética, dictó que el legendario guardameta de 43 años de edad colgara los guantes internacionales en el Estadio Rommel Fernández, precisamente el escenario geográfico donde edificó gran parte de su estatus como una de las figuras más respetadas del balompié de la Concacaf.
Mientras la marea roja panameña colmaba las graderías para despedir a sus mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026, el fútbol caribeño rendía silencioso tributo a un titán que defendió el arco criollo en 48 partidos oficiales, cerrando una trayectoria que transformó la percepción del futbolista dominicano en playas extranjeras.
Panamá: El segundo hogar que validó su grandeza
Para entender el valor simbólico de este partido, es necesario cruzar la frontera de los registros de la Sedofútbol. Aunque Lloyd es un héroe nacional en la República Dominicana tras guiar la clasificación histórica a la Copa Oro 2025 y levantar cuatro coronas consecutivas en la LDF con el Cibao FC, en territorio panameño su nombre se pronuncia con profunda reverencia.
Miguel Lloyd disputó ocho temporadas memorables en el fútbol panameño vistiendo los colores del Deportivo Árabe Unido de Colón, convirtiéndose en uno de los legionarios extranjeros más dominantes y ganadores en la historia de la liga local.
Verlo salir al terreno del Rommel Fernández para encarar su último desafío internacional significó el cierre de un círculo perfecto: la tierra que lo acogió como un profesional en desarrollo lo despidió anoche como un veterano de mil batallas. Aquel joven que en 1998 abandonó La Romana con el único equipaje de sus sueños y la disposición de dormir en el piso con tal de ganarse un puesto en los entrenamientos de la capital, se plantó por última vez bajo los tres palos ante la mirada de dos naciones que aplaudieron su legado.
El legado del guardián que abrió las puertas a la nueva generación
La trayectoria de Miguel Lloyd con la Sedofútbol representa el puente definitivo entre el fútbol amateur de finales del siglo XX y la actual era profesionalizada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). Lloyd defendió la valla nacional en las épocas de precariedad logística, cuando los viajes internacionales eran odiseas y el país apenas figuraba en los radares de la Concacaf, manteniéndose firme hasta comandar el histórico ascenso a la Liga A de las Naciones.
Anoche, al encajar los goles en el movido revés 4-2 ante Panamá, el resultado pasó a un plano secundario. Lo verdaderamente trascendental fue ver la hidalguía de un atleta que a los 43 años demostró que el “Plátano Power” en el balompié se forja con disciplina inquebrantable.
Miguel Lloyd se retira de la selección absoluta dejando el listón en lo más alto y entregando la antorcha a jóvenes promesas como Xavier Valdez, con la absoluta certeza de que aquel niño romanense que a los 12 años prefirió patear un balón antes que tomar un bate de béisbol, terminó cambiando la historia deportiva de su patria para siempre.