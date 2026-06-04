Last dance de Miguel Lloyd: cierre con tintes de leyenda en la tierra que lo consagró El emotivo significado del retiro de Miguel Lloyd en el césped de Panamá. El legendario arquero dominicano cuelga los guantes internacionales en el mismo césped donde construyó su época de oro en el fútbol de clubes, cerrando un círculo perfecto de 48 partidos con la Sedofútbol.