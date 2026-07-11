El único de Suiza que ha logrado derrotar a Messi Descubre al único futbolista helvético del Mundial 2026 que ha logrado derrotar a Lionel Messi

De los 26 citados por Murat Yakin para la batalla de Cuartos de Final, solo seis han cruzado pizarras con el capitán argentino y apenas uno conserva un registro de victoria neta en sus planillas.

Un equipo europeo con pocos antecedentes ante el “Diez”

La fisonomía de las horas previas al volcánico careo de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre la Selección de Argentina y el combinado de Suiza mantiene a los peritos de las redes sociales revisando de forma proactiva cada folio estadístico. Mientras el director técnico Lionel Scaloni desmiente los rumores de favoritismo arbitral y el búnker helvético ensaya variantes para neutralizar los circuitos sudamericanos en Kansas City, un dato perimetral ha saltado a la palestra mediática: la plantilla de Suiza expone una alarmante falta de experiencia directa frenando a Lionel Messi.

Al revisar minuciosamente las planillas de la convocatoria de Murat Yakin, salta a la vista que de los 26 guerreros elegidos para este verano norteamericano, de forma unánime solo seis integrantes saben lo que es batallar frente al astro argentino sobre el rectángulo verde. Leyendas institucionales como el centrocampista Granit Xhaka y el zaguero Ricardo Rodríguez acumulan balances destructivos de dos derrotas en su biografía (el amistoso de Berna en 2012 y los octavos de final de Brasil 2014), mientras que Manuel Akanji arañó un empate con el Dortmund y Nico Elvedi sufrió una goleada 4-0 en Champions.

Yvon Mvogo: El guardián que silenció el Parque de los Príncipes

Dentro de ese reducido grupo, emerge una figura inesperada con credenciales de deidad: el guardameta suplente Yvon Mvogo. El actual portero del bando europeo —habitual alternativa en las pizarras por detrás del titular de gala Gregor Kobel— ostenta el honor exclusivo de ser el único jugador de la actual Suiza que conserva un balance positivo y una victoria registrada frente a un equipo liderado por Messi.

La hazaña se esculpió el 30 de abril de 2023 en las pizarras de la Ligue 1 de Francia. Aquella tarde, Mvogo saltó como titular en el arco del FC Lorient para protagonizar un auténtico sismo en las casas de apuestas al derrocar por 3-1 al mastodóntico Paris Saint-Germain en su propio búnker, el Parque de los Príncipes. El compromiso quedó grabado en los radares de la FIFA debido a una acción sumamente curiosa:

El blooper: Mvogo soltó ingenuamente el esférico sobre la grama creyendo que el árbitro había pitado una infracción, fisonomía que aprovechó de forma proactiva Kylian Mbappé para firmar el empate parcial.

La redención: Con las pizarras 2-1 a favor de su club, el suizo se vistió de héroe perimetral al repeler de forma inverosímil con el rostro un testarazo a quemarropa de Ricardo Pereira, blindando un triunfo histórico donde Messi disputó los noventa minutos de forma lineal.

Las planillas del historial helvético frente al astro argentino

Futbolista Suizo Partidos ante Messi Balance Neto Antecedente Clave Yvon Mvogo 1 1 Victoria Lorient 3 – 1 PSG (Ligue 1 – 2023) Manuel Akanji 2 1 Empate / 1 Derrota Dortmund 0-0 y 1-3 Barcelona (UCL 19-20) Breel Embolo 1 1 Empate Mónaco 1 – 1 PSG (Ligue 1 – 2022) Granit Xhaka 2 2 Derrotas Amistoso de Berna 2012 y Mundial Brasil 2014 Ricardo Rodríguez 2 2 Derrotas Amistoso de Berna 2012 y Mundial Brasil 2014 Nico Elvedi 1 1 Derrota M’gladbach 0 – 4 Barcelona (UCL 16-17)

Misticismo en Kansas City

Con estos números sobre la mesa, Suiza intentará invocar el espíritu de la tarde mágica de Mvogo en París para dar el gran golpe strike por strike en la aduana de Kansas City. Aunque el portero presumiblemente observará las acciones desde el banco de suplentes, su biografía inyecta una dosis de fe en un vestuario europeo que sueña con cobrarse la revancha de la agónica eliminación de 2014.

Mientras el patio local en Santo Domingo sigue bailando al ritmo de “Corazón de fiesta” de Ilegales y celebra las deidades en pista de Marileidy Paulino en Mónaco con sus 48.67 segundos, el planeta fútbol aguarda para ver si las leyes de la historia se mantienen intactas o si las pizarras de Yakin vuelven a patear el tablero internacional.

Argentina vs Suiza cuartos de final Mundial 2026, Yvon Mvogo unico jugador que le gano a Messi, Historial de jugadores de Suiza contra Lionel Messi, Lorient vs PSG triunfo historico Yvon Mvogo, Granit Xhaka Ricardo Rodriguez partidos Lionel Messi, Previa mundialista Argentina Suiza Kansas City, Fútbol, Deportes.