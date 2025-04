Atlético de Madrid denuncia manipulación en el video del penalti de Julián Álvarez: “Ha sido editado”

A 23 días del polémico partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid volvió a cargar contra la UEFA. Este viernes, publicaron los resultados del informe pericial forense encargado al Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFe), que analizó el video del penalti ejecutado por Julián Álvarez. La conclusión es contundente:

El comunicado de la Unión, que acompaña la publicación del informe completo en su página web (www.unionatm.es), asegura que el análisis técnico revela alteraciones en el archivo audiovisual difundido por la UEFA, el cual fue publicado con notable retraso respecto al final del encuentro.

Tras la divulgación del informe, la agrupación de peñistas rojiblancos exige explicaciones públicas a la UEFA, incluyendo la entrega del material audiovisual original, tanto en imagen como en sonido.

Además, advirtieron que, de no haber respuesta por parte del organismo europeo, asumirán mala fe y manipulación intencionada, algo que, según afirman, “adulteraría la competición”.

La Unión Internacional de Peñas aseguró que no se quedará de brazos cruzados y anunció que continuará con acciones institucionales hasta que se esclarezca completamente lo ocurrido con el polémico penalti.

El trasfondo de esta denuncia tiene que ver con el momento en que Julián Álvarez ejecutó su penalti: muchos hinchas del Atlético aseguraron que el balón había traspasado la línea de gol antes de ser despejado por Lunin. La UEFA, sin embargo, anuló la acción y publicó un video editado con ángulos limitados.

